Holt Sechzig auch Deniz?

Nach der Verpflichtung von Florian Bähr (per Leihe aus Osnabrück) kündigt sich beim TSV 1860 München bereits der nächste Transfer an. Laut "Bild" kommt auch Halles Tunay Deniz (30) nach Giesing. Und zwar vom bisherigen Ligarivalen Hallescher FC, für den der zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 37 Einsätzen zehn Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete.