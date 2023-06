Hollerbach vor Wechsel zum FC?

Benedict Hollerbach gehört zu den Leistungsträgern beim SV Wehen Wiesbaden und stach auch beim Relegationshinspiel gegen Bielefeld (4:0) heraus. Bald könnte der Lockenkopf in der Bundesliga auflaufen.

Stammgast war er zwar nicht in der Brita-Arena, doch auffallend häufig besuchte Steffen Baumgart in der jüngeren Vergangenheit die Spiele des SV Wehen Wiesbaden. Das Relegationshinspiel zwischen dem Drittligisten und Arminia Bielefeld am Freitag verpasste der Trainer des 1. FC Köln - aktuell in London urlaubend - ebenfalls nicht, er schaute sich die Partie in der englischen Hauptstadt im TV an.

Und sah genau das, was er sehen wollte: Einen pfeilschnellen Angreifer des Drittligisten, den der FC sehr gerne verpflichten würde, weil er mit seinen Vorzügen perfekt in die Philosophie des Bundesligisten als Ausbildungsverein passt. Benedict Hollerbach (22) heißt der junge Mann und der gab beim 4:0-Sieg des Drittligisten über die Bielefelder mehr als einmal Kostproben seiner Schnelligkeit ab, erzielte nach einem fulminanten Spurt das entscheidende 3:0 für den SVW - der Grundstein für den Aufstieg ist gelegt.

Der Aufstieg würde Hollerbach teurer machen

Was den Spieler nach kicker-Informationen teurer macht, allerdings nicht unerschwinglich. Verbliebe der SVWW in der 3. Liga, wäre Hollerbach ablösefrei, der Aufstieg verlängert seinen Vertrag, eine Ablöse wird fällig, deren Höhe nicht bekannt ist, aber nicht dramatisch hoch sein dürfte.

Der unter anderem vom FC Bayern ausgebildete ehemalige Junioren-Nationalspieler ist beidfüßig unterwegs (rechts allerdings stärker), gilt als dribbelstark und mit einem gesunden Zug zum Tor ausgestattet. "Es gibt einige Angebote aus höheren Ligen", ließ er im März verlauten, der FC soll sich nach den ersten Gesprächen sehr schnell in der Pole-Position befunden haben. Köln sucht Sprinter, die offensiv flexibel einsetzbar sind, das trifft auf Hollerbach sicher zu. Wie er den Sprung aus der 3. Liga in die Bundesliga verkraften wird, ist ungewiss. Allerdings steht Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam dafür, junge Spieler zu integrieren, was nicht zuletzt mit dem heutigen U-21-Nationalspieler Denis Huseinbasic eindrucksvoll gelang. Und der kam aus der Regionalliga.