"Hoher Stellenwert": Köln bindet Heintz um zwei weitere Jahre

Vor dieser Saison kehrte Dominique Heintz zum 1. FC Köln zurück. Nun steht fest, dass die gemeinsame Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fortgesetzt wird.

Als Heintz im vergangenen Sommer vom 1. FC Union Berlin zum 1. FC Köln zurückkehrte, hatte der ihm vorgelegte Vertrag zunächst nur einen Laufzeit über die Saison 2023/24. Er war als Backup in der Innenverteidigung eingeplant, um dem Trainerteam mehr Flexibilität zu ermöglichen. Eine Rolle, die Heintz zur Zufriedenheit aller ausfüllte, weshalb sein Kontrakt nun um zwei weitere Jahre bis Juni 2026 verlängert wurde.

"Dominique genießt einen hohen Stellenwert in unserem Team", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Zum einen aufgrund seiner Erfahrung, zum anderen aufgrund seiner Einstellung. Beides trägt er vorbildlich in die Mannschaft - jüngeren Spielern bietet er Orientierung, gerade in dieser schwierigen Phase der Saison." Und auch im Training, so Keller, heize Heintz dank konstant starker Leitungen den Konkurrenzkampf an, zudem liefere er auch dann zuverlässig ab, wenn er gebraucht werde.

Für Heintz verlängert sich sein zweites FC-Engagement also, worüber sich der 30-Jährige sehr freut. Denn Köln sei bereits während seiner ersten Zeit zwischen 2015 und 2018 zu seiner "zweiten Heimat" geworden: "Meine beiden Kinder sind nach Spielen gegen den FC geboren. Ich liebe die Stadt, die Fans, den Verein - und die Wertschätzung, die ich hier bekomme, ist unvergleichbar."

Insgesamt kam Heintz im FC-Dress bisher in der Bundesliga zu 104 Einsätzen (drei Tore), weitere werden also noch folgen. "Für einen Sportler ist es etwas ganz Besonderes, wenn man bei so einem geilen Verein nochmal zwei Jahre dranhängen kann. Darauf bin ich sehr stolz", sagte der 30-Jährige.

Finkgräves Vertrag hat sich automatisch verlängert

Allerdings droht Heintz mit den Geißböcken nach der Saison 2017/18 der zweite Abstieg. Beim ersten Gang in die 2. Liga verließ Heintz die Domstadt und wechselte zum SC Freiburg. Sollte das Team von Trainer Timo Schultz in den verbleibenden Partien den Gang in das Unterhaus nicht mehr abwenden können, dürfte Heintz bleiben - selbst wenn der FC keine Angaben über die Ligaabhängigkeit des neuen Kontrakts machte.

Damit haben die Geißböcke in der Innenverteidigung bereits zwei Personalien abgehakt. Denn erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich der Vertrag von Max Finkgräve automatisch verlängert hat.