Hofmanns Mängelliste: "Dann reißen wir uns gegenseitig die Köpfe ab"

Dem Gala-Abend folgte ein Arbeitssieg. Bei Borussia Mönchengladbach war man nach dem 2:1 über den VfL Bochum vor allem mit dem zweiten Durchgang unzufrieden.

Stefan Effenberg und Andrej Juskowiak hießen die Torschützen, als Borussia Mönchengladbach letztmals in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gewonnen hatte. Nach 24 Jahren und 15 sieglosen Anläufen riss die Serie am Sonntagabend - doch gänzlich zufrieden war bei den Fohlen niemand. Zumindest nicht mit dem zweiten Durchgang.

"Wir haben hervorragend ins Spiel gefunden und hochverdient mit 2:0 geführt zur Halbzeit", sagte Jonas Hofmann, der für das zweite Gladbacher Tor gesorgt hatte und sogar den Vergleich zur 5:0-Gala gegen den FC Bayern zog: "Es war ein ähnliches Spiel wie am Mittwoch in den ersten 45 Minuten." Während im ersten Abschnitt zumindest noch die Effizienz vor dem gegnerischen Tor mit der aus dem DFB-Pokal mithalten konnte, war nach dem Seitenwechsel nur noch wenig von der unter der Woche entfesselten Borussia zu sehen.

Hofmann und Hütter mit langen Mängellisten

"Wir waren nicht mehr so agil, nicht mehr so spielfreudig, hatten viele einfache Fehler im Mittelfeld und viele Ballverluste", zählte Hofmann bei DAZN auf. Und auch Trainer Adi Hütter hatte eine nicht ganz kurze Mängelliste: "Zu weit auseinander, zu wenig griffig, zu wenig giftig, zu wenige Torchancen herausgespielt, zum Schluss noch Torchancen zugelassen - das war nicht gut."

Warum das so war? Matthias Ginter konnte nur mutmaßen: "Obwohl - oder vielleicht auch weil wir ein anderes System gespielt haben, das weiß ich nicht." Mönchengladbach war in einem 4-2-3-1 statt im am Mittwoch praktizierten 3-4-2-1 angetreten. Dass es am Ende trotzdem zu drei Punkten reichte, hatten die Fohlen auch ihrem Schlussmann Yann Sommer zu verdanken, der in der Nachspielzeit eine starke Parade gegen den eingewechselten Bochumer Milos Pantovic zeigte und den lange Zeit eigentlich ungefährdet erscheinenden Erfolg festhielt.

Wenn wir hintenraus den Ausgleich kassieren, dann reißen wir uns gegenseitig die Köpfe ab. Jonas Hofmann

"Wenn wir hintenraus den Ausgleich kassieren, dann reißen wir uns gegenseitig die Köpfe ab", machte Hofmann klar. Und Abwehrchef Ginter richtete den Blick in die Vergangenheit. "Das war total unnötig, wir haben viele Punkte schon verschenkt und heute wäre es wieder fast soweit gewesen", resümierte er. "Heute hatten wir am Ende das Glück, aber zu oft sollte uns das nicht passieren."