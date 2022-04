Hofmann künftig hauptamtlich - Mainzer Führung stellt sich neu auf

Mit der Hauptamtlichkeit von Stefan Hofmann als Vorstands- und Vereinsvorsitzender von Mainz 05 ändert sich auch die Ressort-Verteilung. Außerdem holt der FSV einen neuen Marketing-Direktor.

Hofmann wird die Geschicke des 1. FSV Mainz 05 ab dem 1. Mai als vollzeitbeschäftigter Vereins- und Vorstandsvorsitzender leiten. Der Aufsichtsrat hat sich einstimmig für die Ausweitung der bisher auf Basis einer Nebentätigkeit geschlossenen Vereinbarung mit dem 58-jährigen Fußballlehrer verständigt. Hofmann war bisher als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung tätig und wird dort für die Dauer der Wahlperiode beurlaubt.

Seit Januar 2018 bekleidet er das Amt des von den Vereinsmitgliedern für drei Jahre gewählten Vereins- und Vorstandsvorsitzenden. Die turnusgemäßen Neuwahlen stehen im Herbst 2024 an. Die aktuelle Vereinbarung zu seiner Vollzeitbeschäftigung ist auf die laufende Wahlperiode begrenzt.

Dr. Jan Lehmann bleibt Kaufmännischer Vorstand

Bei Mainz 05 ist Hofmann künftig über die Aufgaben des Vereinsvorsitzenden hinaus auf operativer Ebene für die Bereiche Organisation, Personal und Recht verantwortlich. Er übernimmt damit einen Teil des Arbeitsbereichs von Dr. Jan Lehmann, der Kaufmännischer Vorstand bleibt. Komplettiert wird das Führungsgremium durch Christian Heidel, der für Sport und Kommunikation verantwortlich zeichnet.

"Stefan Hofmann genießt für seine Arbeit und seinen sachlichen Führungsstil großen Respekt im Aufsichtsrat. Er hat in der vergangenen Mitgliederversammlung dargestellt, wie ihn die Teilzeitbeschäftigung in seiner Tätigkeit für den Verein limitiert. Er hat dies auch in Gesprächen mit uns noch einmal betont. Gleichzeitig hat er seine Motivation unterstrichen, seine Arbeitszeit und seinen Einsatz für den Verein zu erhöhen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Volker Baas in einer Pressemitteilung.

Der Aufsichtsrat habe sich sehr eingehend mit der Frage der Erweiterung der Tätigkeit beschäftigt. Baas: "Wir sehen den deutlichen Mehrwert, wenn er sich vollumfänglich für die Interessen von Mainz 05 einsetzen kann - für die effizientere Arbeit des Vorstands und insbesondere auch vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen für den Verein bei der Rückgewinnung der Fans nach der Pandemie und dem möglichen Neubau des Funktionsgebäudes am Bruchweg."

Hofmann, der bis 2017 über zehn Jahre lang der Sportliche Leiter des 05-NLZs war, will "seinen Teil dazu beitragen, mit den richtigen Maßnahmen und Schwerpunkten in unserer Arbeit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins zu stellen. Das ist in einer operativ leitenden Funktion natürlich deutlich intensiver möglich als im Nebenberuf".

Reisenauer wird neuer Marketing-Direktor

Bereits zum 19. April wird eine Lücke auf Direktorenebene geschlossen, die über ein Jahr bestand. Christoph Reisenauer wird Direktor Marketing und Vertrieb und damit für die Bereiche Ticketing, Fan- und Mitgliederservice, Merchandising und Marketing zuständig. Bis 2021 ist der 50-Jährige mehr als 15 Jahre Bereichsleiter Zuschauerservice bei Eintracht Frankfurt gewesen. Sein Vorgänger in Mainz, Dr. Michael Welling, wechselte bereits Anfang 2021 zum VfL Osnabrück, wo er als Geschäftsführer fungiert.