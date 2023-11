Hofmann: "Gefühlt hatten viele erwartet, dass wir heute straucheln"

Bayer 04 Leverkusen eilt von Erfolg zu Erfolg. Beim 4:0 gegen Union zeigte die Werkself, was sie so stark macht. Jonas Hofmann freute sich derweil darüber, dass man "es allen gezeigt" habe.

Die bisherige Bilanz von Bayer 04 kann sich sehen lassen: Mit 31 Punkten aus elf Spielen hat die Werkself Bayern Münchens Bundesliga-Startrekord unter Pep Guardiola aus der Saison 2015/16 eingestellt - damals war Xabi Alonso Spieler beim FCB. Derartige Rekorde interessieren den aktuellen Bayer-Trainer aber nicht besonders, sein Augenmerk liegt auf dem Spiel seiner Elf - und diese weiß zu gefallen.

"Elf Spiele, nur ein Unentschieden", zog der Spanier nach dem 4:0 über Union ein positives Fazit: "Wir haben es gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden." Jonas Hofmann freute sich auch darüber, dass man trotz der anstrengenden sechsstündigen Reise in der Europa League nach Aserbaidschan überzeugt hatte. "Wir haben das gut weggesteckt", sagte Hofmann und ergänzte: "Gefühlt hatten viele erwartet, dass wir heute straucheln. Dem wollten wir uns entgegensetzen und es allen zeigen."

Wir stehen brutal kompakt - auch ohne Ball Granit Xhaka

Und wie die Werkself das hat. "Wir hatten viel Spielkontrolle, haben Druck gemacht, waren überragend im Gegenpressing, hatten dadurch viele Balleroberungen und haben uns das Leben so einfacher gemacht", fasste der Offensivspieler den Spielverlauf zusammen und stellte klar: "Es war ein hochverdienter Sieg." Xabi Alonso lobte insbesondere die "Reaktion nach Ballverlusten", die "sehr gut" gewesen sei.

"Wir stehen brutal kompakt - auch ohne Ball", fügte Granit Xhaka hinzu. Der Schweizer weiß, dass das Leverkusener Spiel "mit Ball schön aussieht", das Geheimnis des Erfolgs liege aber woanders: "Unser Gegenpressing ist hervorragend, wir lassen wenig zu." Dies helfe der starken Offensive, die "in den letzten 30 Metern ihre Freiheiten" genieße und über deren Qualität man nicht sprechen brauche. "Das sieht man jedes Wochenende", so Xhaka.

Gegen Berlin zeigte sich die Werkself zudem stark bei Standards - eine Problemzone, wie Hofmann weiß. "Natürlich waren wir defensiv bei Standards anfällig. Das muss man zugeben", so der 31-Jährige und verriet, dass man in diesem Segment zulegen wolle. "Offensiv sind wir gar nicht so schlecht, defensiv müssen wir uns noch verbessern."

Wie es gehen kann, zeigte Bayer gegen die Köpenicker, denen man kaum Standards gestatte. Darüber hinaus fielen gleich drei Tore aus ruhenden Bällen: Das 2:0 und das 3:0 jeweils nach Ecke, das 4:0 dann aus einem Konter nach gegnerischem Freistoß. "Standards sind wichtig im Fußball und können Spiele entscheiden", betonte Hofmann und verriet, dass in diesem Punkt Xabi Alonso bedeutende Unterstützung von Co-Trainer Sebastian Parrilla erfährt. Dieser sei sehr aktiv und gebe dem Team stets "gute Varianten mit".

Alles in allem verabschiedet sich Bayer als Tabellenführer in die Länderspielpause - "hervorragend", meint Hofmann. Trotz des Erfolgs dürfe man "nicht anfangen, zu träumen und sich nicht von außen beeinflussen lassen", betonte derweil Xhaka. "Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, hart arbeiten und am Schluss werden wir sehen, wo wir stehen. Aber: Wir sind auf einem guten Weg."