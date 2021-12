Hofmann fehlt Gladbach gegen Frankfurt und Hoffenheim

Wie Borussia Mönchengladbach am Montag mitteilte, werden die Fohlen die abschließenden zwei Bundesligaspiele dieses Jahres ohne Jonas Hofmann absolvieren müssen.

Dieser unterziehe sich "am Dienstag einem nicht aufschiebbaren arthroskopischen Eingriff am Knie", so die Gladbacher in ihrer Erklärung. Dadurch fehlt der variable Hofmann, der bisher in 14 der 15 Ligaspiele der laufenden Saison zum Einsatz kam, in den Duellen seiner Fohlen mit Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (18.30 Uhr) und am Samstag in Hoffenheim (15.30 Uhr, beides LIVE! bei kicker).

Hofmann ist mit sieben Saisontoren aktuell der treffsicherste Schütze der Gladbacher, die in der Partie gegen Frankfurt auch auf Kapitän Lars Stindl verzichten müssen. Dieser hatte beim 1:4 in Leipzig seine fünfte Gelbe Karte gesehen.