Hofmann ein Kandidat bei Bayern

Der FC Bayern ist noch auf der Suche nach offensiven Alternativen. Gladbachs Jonas Hofmann ist ein Kandidat.

Auf der Suche nach Verstärkungen schaut der FC Bayern München auch nach Mönchengladbach und hat dabei Hofmann ins Visier genommen. Entsprechende Berichte von "Sport Bild" und "sport1" decken sich mit kicker-Informationen.

So soll eine Kontaktaufnahme zwischen dem FC Bayern und der Partei Hofmann bereits stattgefunden haben, um einen etwaigen Transfer auszuloten. Der kicker berichtete schon im Mai, dass sich der Nationalspieler einen Wechsel zu einem Top-Klub durchaus vorstellen kann.

Damals wurde der 29-Jährige mit mehreren europäischen Spitzenvereinen, darunter aus England der FC Chelsea und Tottenham Hotspur, in Verbindung gebracht.

Vielseitigkeit als großes Plus

Hofmann zeichnet Spielintelligenz, Spiel- und Laufstärke aus - und vor allem auch eine enorme Vielseitigkeit. Er kann auf beiden Außenbahnen, aber auch als Zehner, Achter oder Sechser eingesetzt werden. Das macht ihn für den Rekordmeister interessant.

Der Allrounder verletzte sich kurz vor der EM, kehrte aber rechtzeitig zum Ligastart wieder zurück. In Gladbach spielt er seit 2016 und besitzt dort noch einen bis 2023 gültigen Vertrag.

Vergangene Saison trat Hofmann in der Hinrunde beim 3:2 seiner Borussia mit zwei Toren noch als Bayern-Schreck in Erscheinung. Auch beim 1:1 am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison erhielt das Borussen-Spiel frischen Schwung, nachdem Hofmann gegen die Münchner eingewechselt wurde.