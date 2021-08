Hoffnung bei Thuram - Aus für Bensebaini

Das Training am Mittwoch brachte weitere Erkenntnisse, welche Spieler Adi Hütter für den Auftakt gegen den FC Bayern am Freitagabend zur Verfügung stehen. Die Personallage entspannt sich etwas. "Das Lazarett", so der Trainer, "lichtet sich ein wenig."

Gladbachs neuer Trainer Adi Hütter und Marcus Thuram. imago images/Team 2