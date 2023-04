Hoffnung auf Yoshida - und einen Überraschungsgast

Gegen Mit-Aufsteiger Werder Bremen könnte Schalkes Abwehrchef Maya Yoshida in die Startelf zurückkehren. Womöglich ist am Samstag auch ein anderer Hoffnungsträger wieder dabei, viel früher als vermutet.

Mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball könnte Yoshida im Saison-Endspurt noch sehr wichtig werden für die Königsblauen. Sein Comeback gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr LIVE! bei kicker) ist sehr wahrscheinlich, nachdem der Japaner unter der Woche wieder mit der Mannschaft trainiert hat.

"Bei ihm sieht es gut aus", so Thomas Reis, "aber wir werden natürlich noch die letzte Einheit abwarten. Es ist halt eine Abwägung, welches Risiko man geht."

Gerade gegen die starke Bremer Offensivreihe wäre viel Erfahrung im Zentrum der Viererkette natürlich enorm wichtig für den Vorletzten der Tabelle. "Werder hat zwei unheimlich gefährliche Stürmer in seinen Reihen, aber wir dürfen uns nicht nur auf die beiden fokussieren", so Reis.

Angesichts der bisher gezeigten unzureichenden Abwehrleistungen dürften die Schalker enorme Probleme haben, sich der beachtlichen Offensive des Mit-Aufsteigers entgegenzustellen. Niclas Füllkrug spielt eine herausragende Saison, Partner Marvin Ducksch, übrigens ein Ex-Dortmunder, zeigte sich zuletzt in Berlin mit drei Toren äußerst treffsicher.

Schalke hofft auf Platz 15 - und den BVB

Apropos Dortmund: Ausgerechnet auf den BVB setzt der FC Schalke am Wochenende große Hoffnungen. Die Schwarzgelben als Türöffner? Im Idealfall könnte mit einem Sieg der Sprung über den Strich gelingen, Schalke könnte Tabellenplatz 15 erobern, den im Moment der VfL Bochum innehat. Der VfL erwartet den Spitzenreiter aus Dortmund, gewinnen also Schalke und Dortmund ihre Spiele am Wochenende, würden die Königsblauen die Bochumer nach Punkten einholen und dank der besseren Tordifferenz vorbeiziehen.

Bei diesem Vorhaben würde es natürlich enorm helfen, wenn die Schalker einen treffsicheren Stürmer am Samstag wieder einsetzen könnten. Da deutet sich tatsächlich eine Überraschung an. Sebastian Polter, der in einem Testspiel Mitte Januar eine Kreuzbandverletzung erlitten hatte, trainiert wieder mit und könnte, so Reis, tatsächlich am Samstag überraschend schnell schon wieder im Kader auftauchen.

Der Überraschungsgast am Samstag gegen Bremen im Einsatz? Das wäre in der Tat eine äußerst flotte Genesung, und mit seiner Athletik und seinem Einsatz würde Polter dem Schalker Spiel sehr guttun. Aber auch hier wird Reis natürlich genau abwägen, ob ein Einsatz des kantigen Stürmers schon wieder sinnvoll ist.

Krauß vor Rückkehr ins Schalker Mittelfeld

Klar ist jedenfalls, dass Tom Krauß nach seiner Gelbsperre ins Mittelfeld zurückkehrt; es könne gut sein, so Reis, "dass er gleich wieder zur Startelf gehört."

Die immense Bedeutung des anstehenden Heimspiels wird deutlich, wenn man sich das Schalker Restprogramm anschaut. Schließlich warten noch drei knifflige Auswärtsspiele in Mainz, München und Leipzig.

Ob das Spiel gegen Bremen also Endspiel-Charakter besitzt? "Diese Bezeichnung", so Reis, "habe ich zuletzt schon mehrmals gehört." Der Trainer bemüht sich sichtlich, seiner Mannschaft ein wenig den Druck zu nehmen. Klar ist aber auch, dass sich eine Niederlage am Samstag gegen Bremen kaum noch reparieren ließe.