Hoffenheims Dolberg-Deal ist perfekt

Am Vormittag durchlief der 25-jährige Kasper Dolberg den Medizincheck, am Dienstag startet er mit der TSG ins Trainingslager nach Portugal.

Neu in der Bundesliga: Kasper Dolberg. AFP via Getty Images

Schon mehrfach hatte der kicker über den sich anbahnenden Transfer berichtet, an diesem Montag nun schuf die TSG Fakten.

Dolberg verstärkt ab sofort die Offensive der Kraichgauer. Nur einen Tag nach Öffnung des Transferfensters absolvierte der Mittelstürmer am Vormittag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen, ehe er sich erstmals zum Trainingszentrum in Zuzenhausen aufmachte, wo Trainer André Breitenreiter seine nun verstärkte Mannschaft um 15 Uhr zur ersten Einheit des Jahres begrüßte.

Auf dem Platz allerdings noch ohne den Neuzugang, weil sich die vertragliche Ratifizierung zunächst noch hinauszögerte.

Auf in den Süden

Der 25-Jährige ist also wie erwartet rechtzeitig an Bord, um bis zum Re-Start der Liga im neuen Umfeld anzukommen und sich an die unter Breitenreiter erforderlichen Abläufe zu gewöhnen. Bereits am Dienstag düst die TSG in den Süden, um sich im Trainingslager in Albufeira (Portugal) eine Woche intensiv vorzubereiten.

Dann bieten sich in den Testspielen gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (14:30 Uhr) und drei Tage später gegen Servette Genf (15:30 Uhr) aus der Schweiz die ersten Gelegenheiten für Dolberg, sich im Wettkampfmodus an die Nebenleute zu gewöhnen und Spielpraxis zu sammeln.

Neustart in Sinsheim

Die war dem dänischen Nationalspieler zuletzt abhandengekommen. Zu diesem Zweck hatte sich Dolberg im Sommer eigentlich von Nizza an den FC Sevilla ausleihen lassen, geriet mit den nun abstiegsbedrohten Spaniern allerdings in heftige Turbulenzen und nach einem Trainerwechsel zusehends ins Abseits.

Nun soll die einst in Amsterdam und Nizza so verheißungsvoll gestartete Karriere in Hoffenheim wieder Schwung aufnehmen, wo Dolberg auf seine beiden Landsleute Robert Skov und Jacob Bruun Larsen trifft.

Dolberg wird wie vorgesehen zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen, sein Vertrag in Nizza läuft noch bis 2024, die TSG dürfte sich zudem eine Kaufoption gesichert haben.

Er kann unserem Spiel eine Komponente verleihen, die wir noch nicht in unserem Kader haben. Alexander Rosen

"Kasper ist ein Mittelstürmer, den seine intelligente Spielweise ebenso auszeichnet wie seine hervorragende Ballbehandlung, seine Dynamik und eine gewisse Körperlichkeit. Er kann mit klugen Laufwegen jederzeit torgefährlich werden und hat neben seiner Qualität im Abschluss die Fähigkeit, den Ball mit dem Rücken zum Tor gut festzumachen", erläutert Manager Alexander Rosen die Vorzüge des Neuzugangs, "wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel eine Komponente verleihen kann, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben und sind auch vor dem Hintergrund unserer personellen Situation im Angriff froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, einen solchen Spieler für uns zu gewinnen."

Dolberg soll mit seiner körperlichen Präsenz der unter notorischer Ineffizienz leidenden Hoffenheimer Offensive zu nötigen Durchschlagskraft verhelfen und im gleichen Zug seine Karriere wieder in Schwung bringen.