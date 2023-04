Hoeneß' Überlegungen zu Guirassy, Silas und den Torhütern

Sebastian Hoeneß hatte beim VfB Stuttgart bislang kaum Zeit, seine Spieler kennenzulernen, deswegen muss er Entscheidungen treffen, die womöglich unfair sind. Für die Torhüterfrage hatte er bisher schlichtweg keine Zeit.

Hoeneß kam am Freitag nicht umhin, nochmal auf das Viertelfinale in Nürnberg (1:0) zurückzublicken, was für ihn nach nur einer Trainingseinheit ein totaler Kaltstart war. Die zähe erste Halbzeit beim Zweitligisten überraschte den 40-Jährigen keineswegs. "Das Selbstvertrauen kann nicht groß sein, wenn man auf dem 18. Platz steht. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass das Spiel so begonnen hat", sagt Hoeneß und ergänzt: "Aber die Art und Weise, wie wir das Spiel auf unsere Seite gezogen haben, bestärkt uns in dem Weg."

Vor allem die Einwechslung von Serhou Guirassy veränderte die Partie. Der 27-Jährige strahlte sofort Torgefahr aus und machte es auch seinen Mitspielern einfacher, weil sich durch seine Präsenz neue Räume öffneten. Klar, dass bei den Schwaben jetzt alle hoffen, dass der Stürmer wieder beginnen darf.

"Mit Serhou muss man sehen, er war lange Zeit verletzt. 90 Minuten ist schon sehr unwahrscheinlich", bremst Hoeneß noch. "Meine Überlegung wird sein: Bringen wir ihn schon von Anfang an oder kriegt er nochmal einen längeren Einsatz in der zweiten Halbzeit? Da müssen wir mit ihm und der medizinischen Abteilung Rücksprache halten."

Warum Silas in Nürnberg keine Rolle spielte

Was ist eigentlich mit Silas, der in Nürnberg gar keine Rolle spielte? "Er hatte sich im Abschlusstraining nach 15 Minuten verletzt und konnte nicht weitermachen", erklärt Hoeneß den Verzicht. "Die einzige Einheit, die ich da war, war er nicht auf dem Platz, was bei mir natürlich schon auch ein Faktor war."

An den Qualitäten des Kongolesen lässt er allerdings wenig Zweifel. "Der kann schon richtig unangenehm sein, der Junge. Er hat ein paar Qualitäten, die wir auf jeden Fall brauchen werden - auch schon im Spiel gegen Bochum. Ich habe meine Ideen mit ihm", verrät Hoeneß. "Er ist allein durch seine Dynamik eine Waffe."

Während Silas es noch auf die Bank geschafft hatte, war Gil Dias nicht mal im Kader. "Der Grund ist, dass wir nur 20 mitnehmen können. Das war eine der Entscheidungen, die unfair waren. Ich habe ihn einmal im Training gesehen und musste danach Entscheidungen treffen. Ich kann das Leistungsprinzip nicht anwenden, weil ich hier noch nicht viele Trainingseinheiten gesehen habe."

Hoeneß legt sich bei Torwartfrage nicht fest

Bleibt noch die Torwartfrage beim VfB. Lange durfte Florian Müller ran, der aber immer wieder patzte. Bruno Labbadia setzte seit dem 20. Spieltag auf Fabian Bredlow. Doch bleibt es dabei? Hoeneß mag sich da noch nicht festlegen.

"Ich habe mit beiden gesprochen. Es ging mir darum, Klarheit zu schaffen", verrät er sein Gespräch mit dem Duo. "Das wird in dieser Woche nicht angetastet. Mein Fokus lege ich auf andere Dinge, was ich Flo auch gesagt habe. Er hat das super aufgenommen, das hat mir gut gefallen."

Auf die Frage, ob er einen weiteren Wechsel zwischen den Pfosten erwägt, lässt er sich ein Hintertürchen offen. "Das muss man sehen. Darüber habe ich noch nicht großartig nachgedacht. Trotzdem muss man natürlich die Eindrücke weiterhin abwarten. Ich muss jetzt andere Entscheidungen treffen. Nach Bochum werden wir neu bewerten."