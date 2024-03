Hoeneß über weitere VfB-Nationalspieler: "Bei ihm schaut Nagelsmann sehr genau hin"

Die starke Entwicklung beim VfB Stuttgart will sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zunutze machen. Glaubt man VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, könnten es bis zur Heim-EM noch mehr als vier Stuttgarter Nationalspieler werden.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet, das ist seit Donnerstagnachmittag klar: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden und ziemlich sicher wegweisenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) vier Spieler vom VfB Stuttgart nominiert.

Chris Führich, der bereits einmal für Deutschland aufgelaufen ist, ist erneut dabei, das Trio Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav zählt zu den insgesamt sechs Neulingen. Dass die Hälfte davon vom Neckar kommt, überrascht angesichts der unglaublichen Leistungssprünge des Relegations-Teilnehmers der vergangenen Saison nicht. Und erfreut dessen Trainer.

"Uns allen geht es sehr gut damit, das ist für uns eine Riesengeschichte", sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Das ist eine Bestätigung für unsere Leistung als Mannschaft, großes Kompliment an die vier Jungs." Aber es hätten noch mehr als vier sein können.

Bundestrainer Nagelsmann selbst hatte jüngst offen eingestanden, dass er einige Stuttgarter hinzuziehen könnte. Hoeneß erklärte nun Hoffnungen für "angebracht, dass es noch ein, zwei mehr" werden - also ein, zwei weitere Stuttgarter Nationalspieler -, und griff die von der Journalistenrunde genannten Namen bereitwillig auf. Es geht um den bereits einmaligen Nationalspieler Josha Vagnoman und Angelo Stiller.

Hoeneß rührt die Werbetrommel für Vagnoman

Über Stiller, der in Hoeneß' Augen als "Fixpunkt" seiner Mannschaft eine "richtig gute Saison" spielt, habe Nagelsmann bestätigt, "dass er bei ihm sehr genau hinschaut". Hoeneß hält es für "wichtig für Ange, dass das, was er spielt, gesehen wird".

Für Vagnoman, obwohl er "nichts fordern" wolle, rührte Hoeneß noch mal die Werbetrommel: "Bei Josha ist es so, dass er lange verletzt war. Für ihn spricht", lobte sein Vereinstrainer den 23-Jährigen, der auf der rechten Bahn eigentlich überall eingesetzt werden kann, "dass er in der Lage ist, die besten Spieler Europas zu verteidigen". Bliebe noch die Frage, ob der Bundestrainer das auch so sieht.