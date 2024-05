Hoeneß über Guirassys Zukunft: "Ich bin nicht naiv"

Ist die Partie am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ein Abschiedsspiel für Serhou Guirassy? Trainer Sebastian Hoeneß gibt Einblicke.

Die Anhänger des VfB blicken dem Transfersommer bange entgegen, schließlich sind die Spieler mittlerweile auf vielen Listen auch internationaler Scouts gelandet. Allen voran Serhou Guirassys Zukunft bewegt am Neckar.

Trainer Sebastian Hoeneß blieb bei der Frage nach dem Angreifer gelassen wie gewohnt. "Ich habe keinen Anlass zu denken, dass er das letzte Spiel für uns macht", verriet Hoeneß am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr LIVE! bei kicker), ergänzte aber: "Trotzdem bin ich auch nicht naiv, um zu wissen, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Interessenten gibt."

Kein Wunder, schließlich hat der 28-Jährige bereits 26 Tore erzielt und ist angesichts seine Ausstiegsklausel von knapp 20 Millionen Euro ein echtes Schnäppchen auf dem Markt. "Wie auch in den letzten Transferperioden zuvor: Ich weiß, dass er sich super wohl fühlt und es sich sehr, sehr gut überlegt, ob er diesen Schritt geht."

Hoeneß denkt an die größten Klubs Europas

Doch Hoeneß wäre Guirassy auch nicht böse, wenn er es sich am Ende doch anders überlegt. "Ich finde es auch legitim, wenn er es tut, wenn etwas Besonderes auf dem Tisch liegt. Da denke ich an die größten Klubs in Europa. Und wenn die anklopfen, was ich mir gut vorstellen kann, dann muss er darüber nachdenken."

Am Ende werde Guirassy sein Bauchgefühl entscheiden lassen, glaubt Hoeneß, der davon ausgeht, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. "Es würde ihm sehr schwerfallen, deswegen ist die Entscheidung auch noch nicht gefallen. Da müssen wir abwarten. Ich bin da nicht so negativ - ohne dass ich einen Hinweis bekommen hätte."

So gilt es, das Saisonfinale zu genießen und vor ausverkauftem Haus nochmal gemeinsam mit den Fans zu feiern. "Serhou ist heiß und hat selber nochmal das eine oder andere Ziel für dieses Spiel formuliert", verriet Hoeneß.