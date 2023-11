Hoeneß über die Nationalelf: "Ich bin fassungslos"

Wie Millionen Fans verfolgte Uli Hoeneß die ernüchternde 0:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in Österreich am Dienstagabend daheim am Fernseher. Kalt gelassen hat ihn der Auftritt nicht - im Gegenteil.

Macht sich große Sorgen um das "Chaos" beim DFB-Team: Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. IMAGO/Ulrich Wagner