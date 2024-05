Hoeneß schaut "fremd": Livestream aus der Regionalliga ins Stadion

Der VfB Stuttgart feiert am Samstag so oder so gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Abschluss einer erfolgreichen Saison. Vielleicht kommt aber noch eine Aufstiegsfeier mit besonderer Brisanz hinzu.

Wird am Samstag parallel Richtung Regionalliga blicken: VfB-Coach Sebastian Hoeneß. IMAGO/Pressefoto Baumann

Sebastian Hoeneß hat angekündigt, dass es am Samstag keine große Rotation bei seinem Team geben wird. Deshalb werden die Leistungsträger der letzten Wochen und Monate einmal mehr auf dem Platz stehen. Entsprechend werden auch keine Experimente mit jungen Talenten gegen Gladbach zu sehen sein.

Außerdem werden Raul Paula, Laurin Ulrich, Luca Raimund und Co. in der zweiten Mannschaft der Schwaben gebraucht. Denn in der Regionalliga hat sich vor dem letzten Spieltag eine besonders brisante Situation zusammengebraut.

Hoeneß: "Das ist sensationell"

Ausgerechnet der VfB könnte dem Lokalrivalen Stuttgarter Kickers den Aufstieg in die 3. Liga noch streitig machen. "Die Jungs haben die Möglichkeit - und das ist sensationell - in die 3. Liga aufzusteigen. Da sind sie jetzt gefordert", erklärt Hoeneß, warum er nicht auf die Youngsters setzen wird. "Das ist in dem Fall wichtiger als eine Kadernominierung oder ein Kurzeinsatz, weil es nächstes Jahr bedeuten kann, sich dort auf noch höherem Niveau weiterzuentwickeln."

Für Hoeneß keine leichte Situation. Einerseits hat er die jüngste Mannschaft in der Liga, die eingesetzten Spieler haben ein Durchschnittsalter von gerade mal 25,2 Jahren (Bayern zum Vergleich: 27,5 Jahre). Andererseits bleiben die eigenen Talente trotzdem derzeit oft außen vor. Dem Coach käme die 3. Liga deswegen ganz gelegen. Er hofft, dass die Entwicklung der jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum dort schneller vorangeht, "als es vielleicht dieses Jahr der Fall ist".

"Raimund hat einen richtigen Sprung gemacht"

"Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer linear ist. Das sind immer Schübe", sagt Hoeneß und gibt ein Beispiel: "Das erlebe ich gerade bei Luca Raimund, der in den letzten Wochen einen richtigen Sprung gemacht hat. Er ist wirklich näher rangerückt, aber hat in unserem Kader auch ein paar Jungs vor sich." Immerhin drei Kurzeinsätze in der Bundesliga erhielt der 19-Jährige und wurde zuletzt beim 3:1-Sieg gegen den FC Bayern eingewechselt.

Livestream ins Stadion

Ob es am Samstag klappt für das Team von Markus Fiedler, wird Hoeneß übrigens trotz Bundesligaspiel gegen Gladbach in Echtzeit miterleben. Der Coach hat sich einen Livestream einrichten lassen, sodass er die Partie gegen Hoffenheim II live verfolgen kann (14 Uhr). Parallel müssten die Stuttgarter Kickers beim FC Homburg patzen.

Und im besten Fall wird dann in Bad Cannstatt noch eine Aufstiegspartie gefeiert. Falls es nicht klappt, sind die U-19-Junioren des VfB ja auch noch für die UEFA Youth League qualifiziert. Dort können sich die Talente dann gleich mit Europas Elite messen.