Hoeneß ganz offen: Guirassy und Undav beginnen gegen Bremen

Unerwartet offen verrät Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß, dass er am Samstag gegen Werder Bremen erstmals auf die Doppelspitze Serhou Guirassy und Deniz Undav setzen wird.

Normalerweise lässt Sebastian Hoeneß die Katze nicht so einfach aus dem Sack. Am Donnerstag jedoch gewährte der Trainer des VfB Stuttgart einen Einblick in die brennendste aller Personalfragen. Eigentlich, so Hoeneß, wollte er sich einen Spaß erlauben und sagen, dass "keiner von beiden", also weder Serhou Guirassy noch Deniz Undav, am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen spielen würde. "Aber machen wir keinen Hehl daraus: Sie werden in der Startelf stehen." Erstmals in dieser Spielzeit.

Eine logische Konsequenz: Guirassy hat bisher schon 15 Treffer erzielt, Undav sammelte in der dreiwöchigen Verletzungspause des Torjägers als dessen überaus erfolgreicher Stellvertreter mit inzwischen sieben Treffern mächtig Pluspunkte. "Serhou war vorher und Deniz ist jetzt in einer überragenden Form", sagt der Chefcoach, der sich den Verzicht auf den einen oder anderen Angreifer nicht leisten wollte, sollte und auch könnte.

"Vielleicht ist es Ole ja auch egal"

Nachdem der Nationalspieler Guineas nach Verletzung und strapaziöser Länderspielreise in der Vorwoche beim 2:1 in Frankfurt zum Anpfiff noch auf der Bank saß und Undav einen Doppelpack erzielte, standen die Zeichen fast schon zwangsläufig auf Doppelspitze. Wie Hoeneß diese in eine taktische Form gießen will, verrät er allerdings nicht. Auch nicht, ob im Zuge eines möglichen Systemwechsels Platz für den bisher überzeugenden Enzo Millot bleiben wird. "Jetzt habe ich schon zwei Spieler verraten, die spielen. Mehr müssen es nicht werden. Ich will mir nicht in die Karten schauen lassen. Mein Kollege Ole (Werner, Anm. d. Red.) darf sich Gedanken machen, wie es am Ende ausschaut. Falls er das überhaupt tut. Vielleicht ist es ihm ja auch egal."

Wovon nicht wirklich auszugehen ist. Entsprechend könnte des Trainers offenherzige Ankündigung auch als warnender Hinweis an die Adresse der Bremer verstanden werden. Oder Hoeneß ist sehr bewusst, dass er weder den einen noch den anderen seiner beiden Torgaranten verprellen darf. "Ich freue mich auf die Doppelspitze Undav-Guirassy."

Noch Fragezeichen hinter Nübel und Stiller

Entwarnung kündigt sich auch bei Alexander Nübel und Angelo Stiller an. Der Keeper hat seine Erkältung, der Mittelfeldmann seine muskulären Probleme auskuriert. "Ich bin optimistisch, wie immer, ohne dass ich sehr viel mehr sagen kann", erklärt Hoeneß. "Beide standen heute von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz." Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, "wären sie auch kein Thema für Samstag. Jetzt müssen wir abwarten, wie ihre Körper reagieren. Die ersten Rückmeldungen waren aber positiv." Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Nach einem kurzen, aber intensivem Abschlusstraining morgen werde man "die Köpfe zusammenstecken und sehen, was das für den Kader, die Startelf oder für einen Nichteinsatz bedeutet". Mit Guirassy und Undav als Doppelspitze hatte der 41-Jährige schließlich auch schon mehr als genug für eine Presskonferenz verraten …