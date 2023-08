Hoeneß: "Die ganze Mannschaft hat gut gespielt"

Kane, Pavard, Stanisic: In all dem Trubel um neue Stars und Transfers geht beinahe unter, wie der FC Bayern sportlich beim 4:0 in Bremen abgeliefert hat. Was lief gut, wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Uli Hoeneß sprach am Sonntagvormittag gegenüber dem kicker von "einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung. Die ganze Mannschaft hat gut gespielt". Wer will ob des Ergebnisses widersprechen, auch wenn der Angstgegner aus den vergangenen Jahrzehnten längst zu einem Lieblingsgegner der Bayern geworden ist? Von den jüngsten 24 Duellen mit Grün-Weiß gewann der FCB 23, insgesamt sind es bereits 28 Spiele ohne Niederlage. Das ist die längste Ungeschlagen-Serie eines Teams gegen einen Verein in der Bundesligageschichte.

Statistik ist nett, die Gegenwart aber das Entscheidende. Positiv aus Münchner Sicht: Sie ließen über 90 Minuten kaum Torchancen zu. "Generell habe ich einen souveränen Auftakt von uns gesehen, wir haben über 90 Minuten nicht viel zugelassen", analysierte Joshua Kimmich. "Die zehn Minuten nach der Pause ist Bremen gut rausgekommen. Ansonsten hätten wir das zweite Tor früher machen können, ja müssen", fügte der Mittelfeldspieler an. Die Defensive arbeitete also konzentriert.

Wir sind sehr zufrieden, nehmen es als ersten Schritt zur neuen Saison. Thomas Tuchel

Harry Kane war nicht nur wegen seines Tores und seiner Vorlage bereits gut ins Bayern-Spiel eingebunden. Der etwas überraschend in die Startelf zurückgekehrte Leon Goretzka überzeugte im Mittelfeld. Und immer, wenn die Bayern das Tempo mit ihren schnellen Spielern anzogen, bereiteten sie damit der Bremer Defensive enorme Probleme. Vier Tore, wenn auch zwei davon erst in den Schlussminuten, sind ein Pfund. Auch Leroy Sané zeigte gute Frühform. Und von der Bank können die Bayern wie kein zweites Team in der Liga nachlegen. Vor allem in der Offensive - auch ohne den verletzt fehlenden Serge Gnabry. Thomas Müller, Mathys Tel und Eric-Maxim Choupo Moting sprühten in ihren wenigen Minuten vor Elan und Spielfreude.

Dennoch gibt es so früh in der Saison natürlich Optimierungsbedarf. Min-jae Kim kann besser spielen als am Freitag, der Neuzugang aus Neapel hatte einige Wackler in seinem Spiel. Die Standards von Kimmich sind nach wie vor ein Ärgernis, und in der Offensive fehlten teilweise noch Automatismen, wurden doch viele im Ansatz gute Möglichkeiten durch schlampige Zuspiele oder falsche Laufwege vergeben. Dennoch: Das Positive überwiegt. "Wir sind sehr zufrieden, nehmen es als ersten Schritt zur neuen Saison", sagte Thomas Tuchel und gab seiner Mannschaft den Sonntag und Montag frei. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr) startet erst am Dienstag.