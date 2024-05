Hoeneß auf dem Zaun: VfB-Coach löst Versprechen ein

Die Champions-League-Qualifikation geschafft, eine fast schon historische Negativserie gegen einen Rivalen beendet - beim VfB Stuttgart herrschte am Samstag Festtagsstimmung. Im Fokus stand dabei vor allem einer.

Es ist kaum mehr als elf Monate her, da musste der VfB Stuttgart als Tabellen-16. nach dem 34. Spieltag massiv um den Klassenerhalt in der Bundesliga bangen, denn es standen zwei Relegationsspiele gegen den ambitionierten Zweitligisten Hamburger SV an. In diesen allerdings sicherten sich die Stuttgarter anschließend souverän - erst mit einem 3:0 zu Hause, dann mit einem 3:1 in der Hansestadt - den Verbleib im deutschen Oberhaus.

Wohlgemuth: "Entwicklung schon eine kleine Sensation"

Anfang Mai 2024 steht seit dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain im Halbfinale der Champions League fest, dass die Stuttgarter nach einer phänomenalen Saison 2023/24 in der kommenden Spielzeit selbst in der Königsklasse spielen werden. "Für viele im Verein geht Traum in Erfüllung. Trotz der Schnelllebigkeit des Geschäfts ist diese Entwicklung natürlich schon eine kleine Sensation", meinte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth durchaus bewegt bei Sky nach dem Sieg gegen den FC Bayern am Samstagnachmittag.

Dass einer der Hauptgründe für den Klassenerhalt 2023 und die Champions-League-Qualifikation 2024 Sebastian Hoeneß heißt, bezweifelt bei den Schwaben niemand. "Ich habe es schon oft gesagt", setzte Mittelfeldstratege Angelo Stiller zur großen Lobeshymne auf seinen Trainer an: "Er holt alles aus uns heraus. Er nimmt jeden Spieler so, wie er ist und versucht nicht, ihn zu verstellen. Das ist in einer Mannschaft enorm wichtig, weil sich jeder umso wohler fühlt und für das Team und das Team dahinter, die Co-Trainer, Zeugwarte alles gibt. Es ziehen alle an einem Strang."

Hoeneß gibt Applaus an Mannschaft weiter

Hoeneß selbst löste am Samstag nach dem ersten Heimsieg gegen die Bayern seit 2017 ein Versprechen ein, dass er vor wenigen Wochen noch verweigert hatte: Es wolle erst dann auf den Zaun des Fanblocks steigen, wenn er mit dem Team etwas erreicht habe. Die Europa-League-Qualifikation war ihm vor einigen Wochen noch nicht genug gewesen. Nach der - durch den prestigeträchtigen Derby-Sieg noch einmal veredelten - Champions-League- Qualifikation war es aber soweit.

Der 41-jährige Coach war aber auch mit Mikrophon vor den Fans ganz bei sich selbst. Der "wirkliche Applaus", so Hoeneß, gehöre "denen da unten", erklärte er mit einem Wink in Richtung seiner Mannschaft, die die Fans auf dem Rasen vor der Kurve beklatschten.