"Hochinteressanter Spieler": Talent Kaygin verlässt Mainz gen Wien

Der SK Rapid Wien hat am Freitag die Verpflichtung von Dennis Kaygin bekanntgegeben. Der 19-Jährige kommt aus der U 19 des 1. FSV Mainz 05, zu deren Meisterschaft er erheblich beigetragen hatte.

Der SK Rapid Wien hat am Freitag seinen zweiten Sommer-Neuzugang präsentiert: Dennis Kaygin wechselt vom diesjährigen U-19-A-Junioren-Meister Mainz 05 ablösefrei nach Hütteldorf und ist nach Fally Mayulu, der von Auftsteiger Blau-Weiß Linz kommt, der zweite Transfer unter Geschäftsführer Sport Markus Katzer. Kaygin unterschrieb bei den Grün-Weißen einen Dreijahresvertrag plus Option.

"Ich habe die letzten Jahre die österreichische Liga immer im Auge gehabt und weiß daher auch, was für eine Strahlkraft der Verein und die Fans national und international haben", meinte Kaygin, der sich vom "klaren Entwicklungsplan" des Vereins "absolut überzeugt" zeigte, in einer Aussendung. In Mainz hatte er kein neues Vertragsangebot erhalten.

Kaygin durchlief bei Mainz sämtliche Nachwuchsteams und stellte insbesondere in der abgelaufenen Spielzeit sein Potential unter Beweis. Mit 22 Torbeteiligungen (16 Tore und sechs Assists) in 19 U-19-Bundesligaspielen trug der offensive Mittelfeldspieler einen großen Teil zum Gewinn der A-Junioren-Meisterschaft bei.

Katzer will "Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen"

Laut Katzer hat Kaygin "nicht nur mit vielen Scorerpunkten, sondern vielmehr durch seine guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Mit seinem Spielstil wird er uns in Zukunft zusätzliche Optionen im Mittelfeld geben und darüber hinaus ist er gerade im Zentrum sehr variabel einsetzbar." Zu bedenken gab der 43-Jährige, dass Rapid für Kaygin die erste Station im Profifußball darstellt: "Daher dürfen wir die Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen."

Trainer Zoran Barisic, der die Saison mit Rapid auf Rang vier abschloss, zeigte sich angesichts des Transfers erfreut: "Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich sehr gerne mit jungen Talenten zusammenarbeite, um sie sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln. Dennis hat bei Mainz eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und kommt mit viel Selbstvertrauen zu uns."