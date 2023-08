Hiobsbotschaft: Undav fällt mit Knieverletzung aus

Er sollte Serhou Guirassy unterstützen und ihn im Falle des zu erwartenden Abschieds des Torjägers ersetzen. Jetzt muss Deniz Undav erst einmal pausieren. Der Stuttgarter Neuzugang zog sich einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zu und fällt vier bis sechs Wochen aus.

Eine Hiobsbotschaft für die Stuttgarter, die große Hoffnungen in die Verpflichtung des Angreifers gesteckt haben. Für 700.000 Euro Leihgebühr kam der Deutsche-Türke von Brighton Hove & Albion, um dem VfB-Sturm gefährlicher zu machen. Jetzt ist er erst einmal raus. Ein Ausfall, der noch viel weitreichendere Folgen haben könnte, nachdem die Schwaben fürchten müssen, dass sie auch noch Guirassy verlieren.

Der Franzose, der in der vergangenen Saison als einziger VfB-Angreifer konstant Torgefahr ausstrahlte, ist umworben. Dank einer Ausstiegsklausel, die, anders als bisher bekannt, bereits am 11. August endet, kann der 27-Jährige für rund 15 Millionen den Traditionsklub von 1893 verlassen. Sein Traum ist die englische Premier League, aus der sich Nottingham Forest, Newcastle United und West Ham United mit einer Verpflichtung befassen. Bis heute sind allerdings keinerlei konkreten Angebote bei den Schwaben angekommen.

Was ein Wechsel des Knipsers, der in 22 Bundesligaspielen elf Treffer (ein Assist) erzielt hat, in vier Pokalspielen ebenfalls zweimal erfolgreich war und in der Relegation in zwei Partien einmal die Fans jubeln ließ, für die Stuttgarter bedeuten würde, haben sie im vergangenen Frühjahr erlebt. Ohne den Nationalspieler Guineas, den eine Adduktorenverletzung stoppte, fehlte in vorderster Linie die Durchschlagskraft und dem VfB im Abstiegskampf die nötigen Punkte.

Bei Guirassy hofft der VfB auf ein Wunder

So hofft man, dass vielleicht doch noch ein kleines Wunder geschieht, und Guirassy, dessen Kontrakt bis Ende Juni 2026 läuft, in Stuttgart bleibt. Weil dem Stürmer, der für sich einen Startplatz beansprucht, die Offerten oder Perspektiven in der Fremde nicht so zusagen, wie das ihm vertraute Umfeld am Neckar?

Im Fall des eher wahrscheinlichen Falles, dass bis Freitag um Mitternacht ein Interessent die Kaufoption zieht, kämen bis auf Weiteres die bisher als mögliche Leihkandidaten gehandelten Luca Pfeiffer, Jovan Milosevic, Mohamed Sankoh oder Thomas Kastanaras (Rückstand nach Mittelfußbruch) als Stellvertreter infrage. Was den Schwaben Sorgen bereitet. Mindestens vier bis sechs Wochen, wahrscheinlich sogar etwas länger, dauert es bis Undav wieder voll einsatzfähig ist. Eine Operation ist nicht geplant.