Hiobsbotschaft für Bochum: Zoller erleidet Kreuzbandriss

Simon Zoller (30) wird in diesem Jahr nicht mehr für den VfL Bochum auflaufen. Der Angreifer hat sich schwer verletzt.

Wie die Bochumer mitteilten, hat sich Zoller im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der 30-jährige Angreifer, der bislang in jedem Pflichtspiel über die volle Distanz auf dem Feld stand, wird in Kürze operiert und monatelang ausfallen.

"Das ist natürlich sehr bitter", kommentiert Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. "Simon ist ein wesentlicher Faktor in unserem Spiel und hat sich auch in dieser Saison in sehr guter Form präsentiert. Wir wünschen ihm viel Kraft und werden ihn bestmöglich unterstützen."

Zuletzt hatte Zoller sowohl beim 1:2 in Köln als auch beim 1:3 gegen Hertha jeweils zum Anschluss getroffen. In der vergangenen Saison war der langjährige Kölner mit 15 Tore und zehn Vorlagen eine tragende Säule auf dem Weg zurück in die Bundesliga.