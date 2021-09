Hintereggers eindrucksvoller Härtetest

Zuletzt stand Martin Hinteregger wiederholt in der Kritik. In Wolfsburg zeigte sich der Eintracht-Kapitän von seiner imponierenden Seite.

Durchwachsen verlief der Saisonstart nicht nur für die Frankfurter Eintracht im allgemeinen, sondern auch für Martin Hinteregger im speziellen. Der Österreicher, der als Vertreter des am Knie operierten Sebastian Rode die Spielführerbinde trägt, präsentierte sich in den zurückliegenden Wochen längst nicht immer vorbildlich. Bei der Pokal-Blamage in Mannheim (0:2) flog er mit Gelb-Rot vom Platz, auch beim 2:5 in Dortmund sowie bei der Europa-League-Premiere gegen Fenerbahce (1:1) lief er leistungsmäßig neben der Spur und hatte gegen Stuttgart (1:1) nach zuvor ansprechendem Auftritt gehörigen Anteil am späten Gegentreffer. Hinzu kam die deplatzierte Medienschelte im Zusammenhang mit dem Streik seines Teamkollegen Filip Kostic. Doch beim jüngsten 1:1 in Wolfsburg wies Hinteregger am Sonntagabend wieder einmal nach, warum er klubintern und bei den Fans einen so besonderen Stellenwert genießt. Trotz mancher "Macken" - bzw. wohl gerade deswegen.

Den Gegner über die Schwachstelle frei Haus informiert

Dass der Verteidiger die Diagnose seiner vom Klub nicht näher benannten Verletzung an der rechten Schulter - einen doppelten Bänderriss - selbst via Instagram publik machte, dürfte bei Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche einmal mehr leise Verzweiflung ausgelöst haben. Schließlich wurde dank Hintereggers Offenherzigkeit auch der Gegner frei Haus über die Schwachstelle des Frankfurter Abwehrchefs informiert. Und nach dem einen oder anderen Bodycheck zu urteilen, den Hinteregger dann auf dem Rasen abseits des Balles mitbekam, wussten das die VfL-Profis durchaus zu schätzen. Doch wie der 29-Jährige diesen besonderen und selbst mit heraufbeschworenen Härtetest bewältigte, nötigt Respekt ab: Mit stoischer Ruhe, ohne die geringsten Anzeichen von körperlicher Einschränkung oder Empfindlichkeit - und mit seiner vielleicht stärksten Saisonleistung. Die kicker-Note 3 hatte er sich zuvor jedenfalls nur beim 1:1 in Bielefeld verdient.

Von Einwürfen war der Abwehrchef befreit

Das Lob aus Glasners Munde klingt daher absolut angebracht: "Er geht über die Schmerzen drüber, hat sich überall reingeworfen, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Hinti ist ein super Mentalitätsspieler." Ein gesundheitliches Risiko habe durch den Einsatz nicht bestanden, versichert der Coach, "und ich gehe davon aus, dass Martin auch nächste Woche wieder zur Verfügung steht." Das einzige Handicap: Hinteregger kann den rechten Arm aufgrund seiner Blessur nicht über Schulterhöhe anheben, "deshalb haben wir ihn von Einwürfen befreit", berichtete Glasner noch. Mit dieser zusätzlichen Insider-Info werden die künftigen Gegner aber wirklich kaum etwas anfangen können. Und in Wolfsburg durften sie bestaunen: Hinteregger hat seine Schwachstelle zwar in den sozialen Netzwerken verraten - aber keinen daraus entstehenden Angriffspunkt auf dem Platz.