Hinteregger verärgert: "Die hatten nicht den Hauch einer Chance"

Noch immer wartet Eintracht Frankfurt auf den ersten Saisonsieg. Nach Meinung von Verteidiger Martin Hinteregger hätte es am Sonntag so weit sein müssen. In der Causa Filip Kostic ergriff der Österreicher klar Partei.

Klares Bekenntnis: Martin Hinteregger (li.) sprang Filip Kostic zur Seite. picture alliance/dpa