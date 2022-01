Hinteregger: "Ich weiß, dass einige von euch im Moment enttäuscht sind"

Beim 0:2 gegen Arminia Bielefeld musste Martin Hinteregger schon zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Das wirft Fragen auf, denn gesundheitlich war der Einsatz offenbar riskant. Auch sportlich wäre Makoto Hasebe wohl die bessere Wahl gewesen. Am Samstag äußerte Hinteregger in einem Schreiben an die Fans Selbstkritik.

Viele Eintracht-Anhänger schätzen Hinteregger nicht nur als Sportler, sondern auch wegen seiner uneitlen, offenen Art. Allüren sind dem Österreicher fremd, "Hinti" gibt sich gerne volksnah und hebt sich wohltuend ab von all dem Hype im Alltag des Profifußballs. Wenn er mal in einem Helikopter sitzt, dann nicht, um zum Geldverprassen nach Monte-Carlo zu düsen, sondern um das Fliegen zu üben, weil er später bei der Bergrettung arbeiten will. In dieses Bild passen auch die selbstkritischen Töne, die der österreichische Nationalspieler am Samstag in einem Post bei "Instagram" anschlug. "Ich weiß, dass einige von euch im Moment enttäuscht sind von meiner sportlichen Leistung. Ganz ehrlich: bin ich auch. Und natürlich beschäftige ich mich krass damit, woran es liegt", schrieb er an seine Fans und erläuterte: "Ich glaube, es gibt viele Gründe: Sprunggelenk und Schulter letztes Jahr, das Schambein jetzt, mein Kopf, der die falschen Entscheidungen trifft, und vor allem, dass ihr mir im Stadion brutal fehlt. Das darf keine Ausrede sein - ist es auch nicht - aber ohne euch ist der Hinti halt nur ein halber Hinti. Ich geb' alles und verspreche, dass ich und wir das packen. Wir sind doch Adler."

Fraglich ist allerdings, ob es vernünftig war, Hinteregger gegen Bielefeld einzusetzen. Zwei Tage vor dem Spiel hatte Oliver Glasner auf einer Pressekonferenz erklärt, dass der Verteidiger an einer "Problematik in der Schambeinregion" laboriere. Trotzdem stellte der Trainer den 29-Jährigen auf und ging dabei offenbar ein Risiko ein. Denn bereits zur Halbzeit musste Hinteregger wegen ebenjener Probleme ausgewechselt werden. Ob nun eine Trainingspause droht, blieb am Sonntag noch offen.

Glasners freiwilliger Verzicht auf Hasebe gibt Rätsel auf

Auch sportlich war Hinteregger gegen Bielefeld kein Gewinn. Seine Auswechslung zur Pause wäre auch aus Leistungsgründen gerechtfertigt gewesen. Glasners freiwilliger Verzicht auf Makoto Hasebe gibt nicht zum ersten Mal in dieser Saison Rätsel auf. Der 38-Jährige strahlte nach seiner Einwechslung für Hinteregger jene Ruhe aus, die seinem Konkurrenten aktuell fehlt. Ratsam scheint es, dass Hinteregger seine Probleme im Schambeinbereich nun erst mal vollständig auskuriert, um keine chronische Entzündung zu riskieren. Ein Hinteregger in Top-Form war für die Eintracht immer ein enormer Gewinn. Doch für seine robuste und resolute Spielweise muss er vollständig gesund und körperlich richtig fit sein. Davon kann aktuell nicht die Rede sein.