HFC verpflichtet Linksverteidiger Hug

Der Hallesche FC hat Abwehrspieler Nico Hug verpflichtet, der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Außerdem stellte der Drittligist einen neuen Youngster vor.

Seit Sommer 2020 war Hug in der zweiten Schweizer Liga für den FC Vaduz aufgelaufen, in 29 Partien kam der Abwehrmann auf einen Treffer und vier Vorlagen. Nun wechselt Hug in den deutschen Profifußball: Beim Halleschen FC erhält der Deutsche einen Vertrag bis 2024.

"Nico Hug steht voll im Saft und ist auf der linken Seite vielseitig einsetzbar", wird Sportdirektor Ralf Minge in einer Pressemitteilung zitiert. "Als gelernter Abwehrspieler gilt er als sehr laufstark, bissig im Zweikampf mit Drang nach vorn und passt mit diesen Attributen hervorragend in unser Anforderungsprofil." Von 2015 bis 2017 wurde Hug in der Jugendabteilung des SC Freiburg ausgebildet und stand bis 2020 für die 2. Mannschaft der Breisgauer auf dem Rasen.

Außerdem kündigte der Hallesche FC an, dass Offensiv-Youngster Arne Rühlemann zum Trainingsstart zum Profikader des HFC stoßen werde. Der 17-Jährige, der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum kommt, soll vertraglich gebunden an höhere Aufgaben herangeführt werden, heißt es beim HFC.

