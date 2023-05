Hexenkessel und Hölle: Gelingt dem FCA der Klassenerhalt?

Sollte der FC Augsburg am Samstagnachmittag beim VfL Bochum gewinnen und entweder der VfB Stuttgart nicht dreifach punkten oder Schalke verlieren, wäre der Klassenerhalt rechnerisch perfekt. Allerdings könnte Bochum mit einem Sieg wieder bis auf drei Punkte an Augsburg herankommen. Spannung ist also garantiert.

"Es wird einen Hexenkessel geben und sehr intensiv, das müssen wir annehmen", warnte Enrico Maaßen am Donnerstag vor der Atmosphäre im Ruhrstadion, er sprach auch von "Hölle". "Das ist eine Mannschaft mit Nehmerqualitäten, die in dieser Saison immer wieder hingefallen und aufgestanden ist", führte der Trainer weiter aus. "Sie werden alles oder nichts spielen und haben eine gefährliche Mannschaft." Dabei muss er auf den gelbgesperrten Sechser Arne Engels sowie auf Ruben Vargas (Bänderverletzung im Sprunggelenk) aus jener Elf verzichten, die am vergangenen Wochenende mit 1:0 gegen Union Berlin gewann. Auch Torwart Rafal Gikiewicz und Linksverteidiger Iago fehlen weiter.

Seine Mannschaft ist seit mittlerweile elf Auswärtsspielen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur drei Punkte. Noch eine Partie länger, also zwölf, geht die Serie mit mindestens ein Gegentor der Augsburger auf fremdem Platz. Statistisch keine guten Vorzeichen, mit Blick auf die jüngsten drei Partien mit fünf Zählern und insgesamt nur zwei Gegentreffern ist Maaßen dennoch optimistisch: "Wir haben zuletzt Stabilität gezeigt." In Erinnerung an die 0:1-Heimniederlage im Hinspiel sagt er: "Wir müssen uns anders präsentieren, wissen, wir der Hase läuft."

Für den gesperrten Engels nannte Maaßen mit Niklas Dorsch, Renato Veiga und Arne Maier drei Alternativen, wobei Letzterer dann nach Vargas die nächste Lücke in der Offensive reißen würde. Dort könnte Mergim Berisha auflaufen, der allerdings nach fünfwöchiger Pause erst vergangenen Samstag ein Kurzcomeback gefeiert hatte und nun erstmals eine Woche am Stück trainiert hat. "Abwarten, wie er sich fühlt", Maaßen nannte die Entscheidung bei Berisha "Abwägungssache". Weitere Alternativen in der Offensive sind Kelvin Yeboah und Irvin Cardona, der zuletzt als Torschütze überzeugende Dion Beljo ist ebenso wie Ermedin Demirovic gesetzt.