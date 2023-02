Heuer grätscht hinten und trifft vorne: "Möchte mich als Freistoßschütze bewerben"

Bei zwei Schlüsselszenen war Paderborns Jannis Heuer direkt beteiligt und sorgte so für den 1:0-Sieg über Kaiserslautern. Nach der Partie gab er seine Bewerbung ab.

In der ersten Hälfte gegen Kaiserslautern verhinderte Jannis Heuer mit einer überragenden Grätsche gegen Terrence Boyd das 0:1. Auch wenn das Tackling in allerletzter Sekunde kam, für einen Verteidiger ist das Verhindern von Toren doch eher Alltag - wenn auch solche Grätschen nicht nur das Herz von Heuer höher schlagen lassen, wie sein anschließender Jubel zeigte.

Was sich dann in Minute 78 ereignete, war schon deutlich ungewöhnlicher. Heuer stand nämlich am gegnerischen Strafraum bei einem Freistoß bereit. An und für sich ist auch nicht ungewöhnlich, dass großgewachsene Abwehrspieler - Heuer misst 1,89 Meter - bei Standards mit nach vorne gehen. Dass der 23-Jährige den Freistoß gleich selbst ausführt, kam dafür für viele überraschend.

Denn normalerweise sind für die Standards in Strafraumnähe Julian Justvan oder Florent Muslija zuständig. Weil beide zu dieser Zeit allerdings schon ausgewechselt waren, schnappte sich Heuer den Ball - und setzte ihn herrlich über die Mauer hinweg ins linke Kreuzeck zum 1:0-Siegtreffer.

Kwasnioks Ansage an Heuer

Für Paderborns Trainer Lukas Kwasniok keine allzu große Überraschung, wie er bei "Sky" verriet: "Das ist etwas, was ich vor Monaten gesagt habe, wenn er spielt, dass er mal die Murmel reinhauen soll, weil er einen brutalen Fuß hat."

In der Vorbereitung habe es Heuer "auch mal probiert, da hat es nicht so gut geklappt", schmunzelte Justvan. Dennoch blieb der Verteidiger dran, und schob Sonderschichten. "Der übt die Dinger auch nach dem Training", sagte Kwasniok. Das sei für einen "Innenverteidiger eher ungewöhnlich", aber gerade weil "er so einen Huf hat, finde ich, musst du da draufhauen". Heuer haute drauf und traf, sehr zur Freude seines Trainers: "Heute hat er uns das Ding gewonnen, super Junge!"

Und Heuer selbst? Der formulierte gleich mal eine kleine, launige Kampfansage in Richtung der etablierten Standard-Schützen der Ostwestfalen: "Nach diesem Spiel möchte ich mich offiziell als Freistoßschütze bewerben!"