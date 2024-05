Herzenbruch geht mit Velbert in die Oberliga

Die SSVg Velbert ist vor dem Abstieg aus der Regionalliga West nicht mehr zu bewahren. Dennoch hat Felix Herzenbruch den Blau-Weißen sein Ja-Wort gegeben und seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Der Routinier, der in seiner Karriere 75 Einsätze in der 3. Liga sammelte und auch einmal in der 2. Bundesliga auf dem Feld stand, kam in der laufenden Regionalliga-Saison 15-mal zum Einsatz.