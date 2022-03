Hertha-Coach Magath? Unions Khedira hatte "mit vielem gerechnet, aber…"

Beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart hatte sie in der zweiten Halbzeit der Mut verlassen. Am Samstag, wenn der 1. FC Union bei Branchenprimus FC Bayern gastiert, muss das wieder besser laufen, fordert Rani Khedira. Unions Mittelfeldspieler äußerte sich am Montag zudem zum neuen Trainer des Berliner Lokalrivalen Hertha BSC.

Trotz Überlegenheit und 1:0-Führung hatte Union am vergangenen Samstag in der zweiten Halbzeit gegen den VfB sukzessive abgebaut, den zweiten Treffer verpasst und die Schwaben nach und nach besser ins Spiel kommen lassen. Das rächte sich, da Sasa Kalajdzic für den VfB spät ausglich, soll den Eisernen aber eine Lehre sein - insbesondere für das Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) beim FC Bayern.

Wir fahren mutig hin und versuchen, was mitzunehmen. Rani Khedira

"Wenn du ängstlich hinfährst oder mit dem Gedanken, dass es nur ein enges Spiel werden soll, dann gehst du als großer Verlierer wahrscheinlich mit einer Packung nach Hause. Wir fahren mutig hin und versuchen, was mitzunehmen", sagte Khedira am Montag nach dem ersten Training der Woche, an dem Stammtorwart Andreas Luthe nach Corona-Infektion im Gegensatz zu Stürmer Kevin Behrens noch nicht wieder teilnahm.

Khedira weiß, was gegen den VfB schlecht gelaufen ist

Warum Union gegen Stuttgart derart nachgelassen hatte, führte Khedira darauf zurück, dass er und seine Teamkollegen nach einigen Fehlpässe zu Beginn der zweiten Halbzeit sich "ein Stück weit versteckt und die Sicherheitsvariante gewählt" hätten. Das aber "ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber", sagte Khedira und betonte: "Hätten wir so weitergemacht wie in der ersten Halbzeit, hätten wir das zweite Tor nachgelegt, und dann wäre der Sack zu. Daraus musst du lernen und den Mut auch gegen den größten Gegner mitnehmen."

Im Duell mit dem größten Gegner, Rekordmeister FC Bayern, der in der bisherigen Saison defensiv nicht immer überzeugte, könnte Unions schnellen Angreifern Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi eine Schlüsselrolle zukommen. "Die zwei ergänzen sich recht ordentlich. Da hat jeder Verteidiger Respekt. Ein Laufduell mit den beiden zu haben ist nicht ganz so einfach. Es sind unsere gefährlichsten Spieler vorne. Die müssen wir nur in Szene setzen", sagte Khedira und erklärte: "Wir müssen schauen, dass wir es wie in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart machen, den Weg nach vorne suchen und unsere beiden Sturmspitzen immer wieder in die Duelle schicken. Das hat uns in den vergangenen Wochen stark gemacht, wenn die Zwei mit ihrem Speed in die Duelle kamen."

Knackt Union gegen Bayern die 40-Punkte-Marke?

Mit einem Überraschungserfolg in München würde Union die 40-Punkte-Marke knacken und auf 41 Zähler kommen. Gelingt der Coup nicht, bietet sich dem Tabellenachten zwei Wochen später im Heimspiel gegen den 1. FC Köln eine realistischere Gelegenheit, das erklärte Saisonziel vorzeitig zu erreichen. Danach folgt das Berliner Stadtduell mit Hertha BSC. Die jüngste Entwicklung beim taumelnden Lokalrivalen mit der Inthronisierung von Felix Magath hatte Khedira übrigens wie viele andere so nicht erwartet.

"Ich habe mit vielem gerechnet, aber…", sagte der 28-Jährige und bekannte: "Ich war schon ein Stück weit überrascht." Magath sei aber dreimal Deutscher Meister geworden. "Er ist bestimmt ein sehr guter Trainer und wird das Bestmögliche für Hertha versuchen", so Khedira weiter.