Hertha BSC stattet Hoffmann mit Profivertrag aus

Für Tim Hoffmann geht "ein Traum in Erfüllung", denn der 18-Jährige gehört ab dem kommenden Sommer offiziell dem Profikader von Hertha BSC an. Wie die Berliner am Montagabend mitteilten, war die Einigung mit dem Abwehrspieler bereits vor einiger Zeit erzielt worden. "Sein Talent und sein Potenzial", so Sportdirektor Benjamin Weber, habe Hoffmann "schon länger erkennen lassen". Der erste Profivertrag des Hertha-Eigengewächses läuft bis 2026.