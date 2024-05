Hertha befasst sich mit Schuler

Luca Schuler wird den 1. FC Magdeburg verlassen, da gaben die Elbestädter diese Woche bekannt. An den Diensten des 25-Jährigen, der in dieser Saison sechs Tore und drei Vorlagen in 28 Spielen verbucht hat, ist Hertha BSC interessiert. Wie die Bild berichtet, sollen die Gespräche schon recht weit sein.