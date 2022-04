Herrmann macht die 100 voll

Runde Sache für Patrick Herrmann: Der Gladbacher sammelte beim 3:3 in Freiburg seinen 100. Scorerpunkt in der Bundesliga. Der Offensivmann blickt schon auf das nächste Heimspiel gegen RB Leipzig.

Die Flanke in der Nachspielzeit war gut getimt und fand in Lars Stindl den richtigen Abnehmer. Per Kopf verwertete Borussias Kapitän die Hereingabe des ebenfalls eingewechselten Herrmann und traf zum 3:3 - eine gelungene Kooperation der beiden Joker. Es sei aber auch "eine maßgeschneiderte Flanke" gewesen, sagte Herrmann scherzend in einem Interview auf der Gladbacher Vereinsseite und lobte dann den Torschützen. "Im Ernst: Lars hat sich super beim Kopfball durchgesetzt, und es freut mich sehr, dass er mal wieder getroffen hat. Es war ein wichtiges Tor für uns."

Für Herrmann bedeutete der Treffer einen statistischen Meilenstein. Mit der Vorlage zum 3:3-Ausgleich sammelte das Borussen-Urgestein (seit 2008 bei den Fohlen) seinen 100. Scorerpunkt in der Bundesliga. 46 Tore und jetzt 54 Assists weist Herrmanns Bilanz auf. In mittlerweile 320 Bundesligaspielen für die Borussia.

Herrmann: "Das ehrt mich natürlich, keine Frage"

Noch ein Einsatz mehr und der 31-Jährige würde mit Fohlen-Legende Wolfgang Kleff gleichziehen. "Ehrlich gesagt habe ich solche Statistiken gar nicht auf dem Schirm", gibt Herrmann, der mit aktuell 157 Auswechslungen sogar den Bundesligarekord hält, zu. Kleff zu erreichen, sei aber schon etwas sehr Besonderes. "Wolfgang Kleff ist ein großer Name", sagt Herrmann. "Das ehrt mich natürlich, keine Frage."

Den Blick hat der Außenbahnspieler schon auf die kommende Aufgabe gegen RB Leipzig gerichtet. Seit dem Wochenende ist der Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach - trotzdem wolle man noch ein paar Siege einfahren, kündigt Herrmann an und sagt: "Ich bin Sportler und möchte jedes Spiel gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Das sollte für alle die Marschrichtung für die kommenden Spiele sein, auch wenn es für uns in der Liga nicht mehr um das ganz große Ziel geht. Wir sollten alles geben und versuchen, die drei Spiele zu gewinnen."