Henriksen lässt in Wolfsburg auf Sieg spielen: "Das ist Mainzer DNA"

Mainz 05 reicht am 34. Spieltag ein Punkt zum Klassenverbleib. Doch Trainer Bo Henriksen lässt auch in Wolfsburg auf Sieg spielen. Zum Wochenauftakt holte sich Sepp van den Berg einen Brummschädel im Training.

"Wir müssen jagen, jagen, jagen", bekräftigte 05-Trainer Bo Henriksen seine Devise nach dem ersten Training in dieser Woche. Auf Unentschieden zu spielen ist nicht das Ding von Henriksen und seinem Team: "Wir müssen angreifen, das ist unsere DNA - und wir wissen, dass es funktioniert."

Die Mainzer haben zuletzt gegen den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund einen 3:0-Sieg gefeiert. BVB-Trainer Edin Terzic hatte zwar mächtig rotieren lassen, bot andererseits aber fast die gleiche Elf auf, die eine Woche zuvor den FC Augsburg 5:1 abgefertigt hatte.

"Wir haben nur ein Ziel, und das ist, am Samstag den Klassenerhalt zu erreichen", beteuerte Henriksen. Nachdem der FSV am 33. Spieltag in der Tabelle Union Berlin überholt hat, gilt es nun die Relegation zu vermeiden. Seit Wochen spricht der 49-Jährige, der mittlerweile seit drei Monaten im Amt ist und auf eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage zurückblicken kann, vor jeder Partie von einem Endspiel.

Weiper schießt van den Berg im Training ab

Vor dem aus Mainzer Sicht hoffentlich letzten Finale in dieser Saison macht Henriksen (fast) alles wie gewohnt. Am Dienstag startete das Team mit einer intensiven Einheit in die Woche, bei der sich Sepp van den Berg einen Brummschädel holte.

Ein Volleyschuss von Nelson Weiper landete aus der Nahdistanz am Kopf des niederländischen Innenverteidigers. Van den Berg ging zu Boden, rappelte sich sofort wieder auf, um wenig später doch vorzeitig in die Kabine zu gehen. "Ich denke, es ist nicht so schlimm", meinte der Trainer.

Die Nachmittagseinheiten am Dienstag und Mittwoch fallen in dieser Woche aus, weil sich die Halbserie dem Ende neigt und die Belastung in dieser Phase prinzipiell reduziert wird. Bis auf Maxim Leitsch und Karim Onisiwo konnte Henriksen auf den gesamten Kader zurückgreifen, beide fehlen verletzungsbedingt.