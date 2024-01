Henrichs voller Respekt: "Stärkstes Leverkusen, das ich je gesehen habe"

Für Leipzigs Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs steht das Duell mit seinem Ausbildungsklub Bayer Leverkusen an. Den Höhenflug der Werkself macht der 26-Jährige vor allem an einem Grund fest.

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Benjamin Henrichs mit RB Leipzig auf Bayer Leverkusen - den Verein, bei dem er groß wurde und der seine Heimat ist. Von 2004 bis 2018 spielte der Verteidiger für die Werkself, ehe es ihn 2018 zu AS Monaco und 2020 nach Leipzig zog. Deswegen ist die Partie am Samstag für Henrichs "extrem besonders", wie er im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) sagt.

Dem Tabellenführer begegnet der Leipziger Rechtsverteidiger mit großem Respekt. "Ich erlebe gerade das stärkste Bayer Leverkusen, das ich je gesehen habe", sagt er, "Bayer punktet und spielt konstant auf hohem Niveau. Das wird für uns ein sehr, sehr schweres Spiel." Die Gründe für das Hoch seines Ex-Klubs sieht der 26-Jährige im Trainer.

Das 0:1 gegen Frankfurt "hat schon sehr genervt"

"Ich denke, dass Xabi Alonso viel Einfluss darauf hat. Zudem haben sie sich einfach in einen Flow gespielt", betont Henrichs, "in der gesamten Hinrunde kein Spiel verloren zu haben, spricht einfach dafür. Gerade das letzte Spiel in Augsburg hat gezeigt, was Bayer dieses Jahr auszeichnet. Sie ziehen ihr Ding konsequent durch."

Henrichs und RB wollen dennoch am Samstag als Sieger vom Platz gehen. Allerdings haben die Sachsen den Start ins neue Jahr mit dem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verpatzt. "Gegen Frankfurt hatten wir 31 Torschüsse, waren in den entscheidenden Situationen aber nicht konsequent. Das Ergebnis habe "schon sehr genervt, aber wir wollen es gegen Leverkusen besser machen", stellt Henrichs klar.

Außerdem spricht Henrichs im kicker an diesem Donnerstag (oder ab Mittwochabend im eMagazine) über die Titelreife von RB, den Umbruch, seine Rolle als Leistungsträger und seine Chancen, im Sommer zum EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu gehören.