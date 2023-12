Hempel unterliegt ohne Satzgewinn überragend gestartetem Bunting

Drittes Duell zwischen einem Engländer und einem Deutschen in der dritten Runde der Darts-WM - zum dritten Mal mit dem gleichen Ausgang. Stephen Bunting bezwang Florian Hempel.

Erstmals bei der Darts-WM waren vier deutsche Spieler nach Weihnachten in den Ally Pally zurückgekehrt. Das deutsche Quartett stand in der dritten Runde einem englischen gegenüber - im dritten "direkten" Duell trafen im ersten Match am Donnerstag Florian Hempel Stephen Bunting aufeinander.

Anders als in seinem Zweitrundenspiel gegen Dimitri Van den Bergh verschlief Hempel die Anfangsphase diesmal aber nicht - im Gegenteil. Hempel scorte stark (107,64 Average) und zeigte sich auch eiskalt auf die Doppel, allerdings startete Bunting überragend. "The Bullet", der mit 107,28 Punkten den besten Average der zweiten Runde gespielt hatte, ging mit einem Schnitt von 115,62 Punkte in die erste Pause. Wie spektakulär das erste Set insgesamt war, verdeutlichten die Statistiken: In fünf Legs gab es neunmal 140+ Punkte, sieben 180er und ein High-Finish von Hempel (164).

Die Unterbrechung störte den Liverpooler überhaupt nicht. Er knüpfte fast nahtlos an seine Leistungen aus dem ersten Set an. Nach einem Break zu Beginn spielte er einen Elf-Darter und brachte im vierten Leg des Satzes trotz seiner ersten zwei vergebenen Versuche aufs Doppel im gesamten Spiel seinen Anwurf zur 2:0-Satzführung durch.

Hempel deutet Comeback-Qualitäten an

Anschließend ließ Bunting aber etwas nach, Hempel deutete seine Comeback-Qualitäten an. Wie schon im ersten Satz glich der Deutsche im dritten einen 0:2-Legrückstand aus. Doch wieder reichte es nicht für den Satzgewinn, weil sein Gegner im entscheidenden Moment zur Stelle war. Der BDO-Weltmeister von 2014 spielte sechs perfekte Darts und schnappte sich damit auch Satz drei.

Der Wahl-Kölner sollte gar einen "White-Wash" nach Sätzen kassieren, obwohl er im vierten Satz erstmals in einem Set vorne gelegen hatte. Bunting gewann nämlich die darauffolgenden drei Legs - auch, weil Hempel im letzten Leg beim Checkout patzte - und trifft nun in der vierten Runde auf Michael van Gerwen.

"Direkter Vergleich" geht an England

Damit steht schon nach der zweiten Mittagssession nach Weihnachten fest: Die Engländer gewinnen nach den Siegen von Scott Williams gegen Martin Schindler, Chisnalls Erfolg über Gabriel Clemens und eben Buntings Sieg den "direkten Vergleich". Der letzte verbliebende Deutsche, Ricardo Pietreczko, duelliert sich am Abend noch mit Turnierfavorit Luke Humphries.