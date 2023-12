"Onehuuuundredandeeeeeiiightyyy": Eine Ode an Darts-Legende Russ Bray

Stimmen können dich in den Schlaf wiegen. Dich im Kino vor lauter Anspannung in den Sitz drücken. Dich auf Konzerten in Ekstase versetzen. Doch wohl nur eine Stimme kann auf unvergleichliche Art und Weise auf der großen Darts-Bühne die Zahl 180 ins Mikrofon schmettern. Und zwar die von Kultfigur Russ Bray.

Die Darts-WM zieht seit vielen Jahren immer mehr Fans an. Das hat neben großartigen Spielern wie der bald komplett in den Ruhestand gehenden Ikone Phil Taylor und vielen weiteren Größen der Szene (Michael van Gerwen, der amtierende Weltmeister Michael Smith & Co.) auch mit einem "Begleitumstand" zu tun.

Dem "Begleitumstand" namens Russ Bray.

Der nordöstlich von London in Essex geborene Brite ist zweifelsfrei der berühmteste Caller der Darts-Sport und damit auch eine der markantesten Stimmen auf allen Sportbühnen dieser Welt. Seine unverkennbare Reibeisenstimme bannt das Live-Publikum im Alexandra Palace zu London oder die Zuschauer vor den vielen Endgeräten - und wird es auch bei der kommenden Weltmeisterschaft vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 wieder tun.

Dann allerdings zum letzten Mal. Denn wie der Schiedsrichter und die Rechenmaschine am 23. November 2023 durchsickern hat lassen, hängt sie das Mikrofon auf der ganz großen Bühne künftig an den Nagel. Oder besser: Bray lässt seine Stimmbänder bei der WM ruhen.

"Russ' Stimme ist ein Synonym für unseren Sport"

Im kommenden Jahr wird der Engländer in einer extra erschaffenen Rolle als PDC-Botschafter zwar weiterhin aktiv sein, hilft unter anderem bei der Ausbildung von neuen Schiedsrichtern und tritt bei der World Series, einer weltweiten Serie an Einladungsturnieren, nach wie vor als Caller auf - doch eben nicht mehr auf "on stage" im Londoner Ally Pally. Er wird vermisst werden, so viel ist sicher.

Denn längst hat sich dieser Mann, der im Jahr 1996 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum Eintritt gebeten worden ist (bei einem Ligaspiel ist er einst für einen fehlenden Caller eingesprungen), mit seinem in völliger Inbrunst dargebotenem und mit rauchigen Klängen unterlegtem "Onehuuuundredandeeeeeiiightyyy" in die Herzen der Darts-Community "gesungen". Der Rest ist Geschichte - und Kult.

Während die Profis ihre Pfeile in die Scheibe gejagt haben, hat Russ Bray seine "Töne" ins Mikrofon gejagt. picture alliance / Action Plus

Der glühende West-Ham-United-Anhänger Bray hat maßgeblichen Anteil daran, dass dieser beliebte Theken- und Kneipensport in den vergangenen Jahrzehnten aus seiner Nische zum hallenfüllenden Spektakel geworden ist. Der heute mit seiner Frau und vier Kindern nördlich von London in Welwyn Garden City lebende 66-Jährige ist bei fast allen (!) der bald 31-mal ausgetragenen PDC-WM Schiedsrichter gewesen. Er hat die 9-Darter von Phil Taylor im Jahre 2002 und 2008 sowie den von Michael van Gerwen 2007 hautnah erlebt und sie den Fans ins Mikrofon geschmettert und hat es mit seiner eindringlichen Stimme auch zu Werbesendungen oder -veranstaltungen geschafft

"Russ' Stimme ist ein Synonym für unseren Sport", sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter über "The Voice", die also am 3. Januar ihr letztes WM-Finale begleiten wird. Der bekannte Darts-Experte Elmar Paulke meinte: "Seine Stimme ist Legende."

Witzige Anekdote: Bray ist so beliebt, sodass sich Fans und sogar auch die Stars der Szene Mailbox-Ansagen von Bray für ihre Geräte einsprechen lassen - und selbst eine Zähl-App für Hobby-Dartsspieler mit der markanten Reibeisenstimme ist auf dem Markt.

Dem Alkohol gefrönt? Mitnichten!

Doch woher kommt die tiefe Stimmlage mit der gewissen Rauchnote, die auch Künstler wie die 2015 verstorbene Motörhead-Legende Lemmy Kilmister, Metallica-Frontmann James Hetfield oder Schauspieler James Earl Jones aka Darth Vader berühmt gemacht haben?

Brays Antwort in einem "Spox"-Interview auf die ihm oft entgegengebrachte These rund um Alkohol und Tabakwaren: seine besondere Klangfarbe liege definitiv "nicht an Zigaretten und Whiskey. Bei mir war es einfach die Natur, die mich mit dieser Stimme gesegnet hat."

Und die Natur sorge nunmal auch dafür, dass er älter wird und junge Talente nachkommen. Deswegen meint der nun zum 28. und letzten Mal auf die WM-Bühne schreitende Bray: "Ich hatte eine wunderschöne Karriere bis hierher und dieser Sport hat mir so viele Möglichkeiten und Erinnerungen geschenkt. Wenn man sich die Entwicklung des Sports seit meinem Beitritt zur PDC im Jahr 1996 anschaut, ist der Unterschied unglaublich." Das Beste daran: Neben den vielen großen Profis hat besonders auch er einen gewaltigen Teil dazu beigetragen.