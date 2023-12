Im Nervenkrimi: Schindler verspielt 2:0-Satzführung

Spannung pur im ersten Spiel nach der Weihnachtspause: Im Match zwischen Martin Schindler und Scott Williams ging es in die "Verlängerung", in der der Engländer die besseren Nerven besaß.

Die Weihnachtspause bei der Darts-WM beendete Martin Schindler mit seinem Match gegen Scott Williams. "The Wall" hatte die Chance, erstmals in die vierte Runde einzuziehen. Dementsprechend zeigte er sich im Vorfeld auch leicht angespannt. "Man macht sich vor so einem wichtigen Turnier ein paar Gedanken", erklärte der 27-Jährige im Interview bei "Sport1".

Doch auf der Bühne war ihm dies zunächst nicht anzumerken. Nachdem Schindler im ersten Leg noch die Doppel-16 verpasst hatte und Williams in Führung gegangen war, sicherte sich der Deutsche die weiteren drei Legs zum Satzgewinn - unter anderem checkte er im zweiten (96 Punkte) und dritten Leg (100 Punkte) gleich mit seinem jeweils ersten Doppel-Versuch.

Schindler gewinnt sechs Legs in Serie

Seine Serie setzte Schindler auch im zweiten Set fort: "Shaggy" bekam lediglich im dritten Leg eine Chance, den Lauf zu unterbrechen, traf aber Tops nicht. "The Wall" zeigte sich im Anschluss erneut kaltschnäuzig, checkte 44 Punkte und ging mit dem 2:0 nach Sätzen in die nächste Pause.

Nach dieser gewann Williams sofort sein zweites Leg in diesem Match. Anschließend breakte der Engländer erst Schindler, indem er 152 checkte und brachte dann auch sein eigenes Anwurf-Leg durch.

"The Wall" setzt mit der 161 ein Ausrufezeichen

Williams kam nun besser ins Spiel, weil Schindler nicht mehr derart souverän agierte wie zuvor. So warf der gebürtige Strausberger an der Doppel-16 vorbei und musste sofort das nächste Break hinnehmen. Durch das nächste High-Finish (146) sicherte sich "Shaggy" dann auch noch das fünfte Leg in Serie. Schindler zeigte aber Comeback-Qualitäten: Mit einer Aufnahme von 145 Punkten stellte er sich 36 und glich im vierten Satz zum 2:2 - seine Aufholjagd blieb aber ungekrönt. Im Entscheidungs-Leg scorte er überhaupt nicht - warf unter anderem 14-Mal in Serie kein "großes" Triple - und prompt stand es 2:2 nach Sätzen.

Davon ließ sich Schindler aber nicht beeindrucken. Nach einem Break zu Beginn und einem souverän durchgebrachten Anwurf-Leg, ging er mit einem Ausrufezeichen wieder in Führung - die 161 checkte "The Wall" übers Bulls-Eye.

Nun musste er also nur noch seine Anwurf-Legs zum Sieg durchbringen, doch dies gelang nicht. Aus einem 1:0 nach Legs machte Williams ein 2:1 und ließ sich dafür ordentlich feiern - er animierte das Publikum. Zwar antwortete Schindler fast perfekt und stand nach neun geworfenen Darts bei 36, verpasste dann aber gleich dreimal die Doppel-18. Williams stand bereit und erzwang das Entscheidungs-Set.

Schindler stellt deutschen 180-Rekord auf

Dieses wurde zu einem echten Nerven-Krimi. Auf ein Break von Schindler folgte ein Rebreak von Williams - er checkte 90 Punkte. Über die Triple-20, Doppel-15 sicherte sich beide im Anschluss auch ihre Anwurf-Legs, sodass es in die "Verlängerung" ging. Der Engländer hatte in der entscheidenden Phase die besseren Nerven und entschied über die Two-clear-Legs-Regel die Partie für sich.

Trotz eines 180er Rekords - noch nie zuvor warf ein Deutscher 13 180er - verpasste Schindler durch das 3:4 also wie im Vorjahr den Einzug in Runde vier.