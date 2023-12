Ein eingeklemmter Dart und Doppel-Schwächen: Auch Clemens ist raus

Nach Martin Schindler ist auch Gabriel Clemens bei der Darts-WM raus, gegen Dave Chisnall war für den Halbfinalisten des Vorjahres nichts zu holen. Zwei Eisen hat Deutschland noch im Feuer.

An "Chizzy" gescheitert: Gabriel Clemens verschlief gegen Dave Chisnall den Start. Getty Images

Viermal steigt in der 3. Runde ein Duell zwischen Deutschland und England. Nach zwei Partien heißt es - 0:2.

Denn im Anschluss an die hauchdünne Niederlage von Martin Schindler gegen Scott Williams kassierte Gabriel Clemens gegen Dave Chisnall eine verdiente Niederlage. Beide hatten Probleme, in die Partie zu finden, im ersten Satz betrug das durchschnittliche Scoring gerade mal um die 88 Punkte. Das bessere Ende hatte "Chizzy" für sich, auch weil der Saarwellinger ein wenig Pech hatte. Clemens' Dart lag eingeklemmt zwischen den anderen beiden Pfeilen, berührte allerdings nicht das benötigte Doppel-16-Feld. Chisnall holte sich das Break und letztlich den Satz.

Da Chisnall danach besser scorte und Clemens nur einen von elf Versuchen auf die Doppel versenkte, ging auch Satz zwei an die Nummer elf der Welt. Durchgang drei begann gleich mit einem Break zugunsten des Engländers, es war das siebte verlorene Leg in Folge für Clemens. Immerhin: Kurz darauf schaffte er das 1:2 in Legs, wenn auch mit viel Mühe. Seine Doppelstatistik zu diesem Zeitpunkt: 2 von 19. Clemens ließ bei Anwurf Chisnall aber wieder Breakchancen aus, der Engländer präsentierte sich abgezockter und holte mit einem Checkout auf die Doppel-7 auch den dritten Satz.

Chisnalls zweiter Matchdart sitzt

Doch ganz so leicht gab sich der WM-Halbfinalist von 2023 dann doch nicht geschlagen. Mit elf Darts gewann er das entscheidende Leg im vierten Durchgang, es kam nochmal Hoffnung auf bei den zahlreichen deutschen Fans im Ally Pally.

Sie war allerdings trügerisch. Wieder kam das frühe Break, Chisnall ließ jedoch zunächst die Doppel-19 zum Matchgewinn aus und kassierte das Re-Break. Clemens hatte bei eigenem Anwurf die Chance, den Satz für sich zu entscheiden. Doch eine 180 konterte Chizzy seinerseits mit dem Topscore und legte sich schließlich Tops zurecht. 116 waren für den "German Giant" nicht auszuchecken - Chisnall nutzte anschließend nach längerer Konzentrationsphase seinen zweiten Matchdart zum 4:1-Erfolg.

Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich hier rumheule oder rumschreie. Gabriel Clemens

Im Sport1-Interview nahm Clemens, der letztlich auf eine Doppelquote von 24 Prozent kam, kein Blatt vor dem Mund. Er sei ausgeschieden, weil "ich scheiße gespielt habe, vor allem in den ersten drei Sätzen". Nach der Pause habe er "ordentlich gespielt, aber es ist dann auch schwer, ein 0:3 zu drehen". Ein wenig werde es dauern, bis er die Niederlage verarbeitet habe. "Aber es bringt jetzt auch nichts, wenn ich hier rumheule oder rumschreie. Ich werde es jetzt sacken lassen und nächstes Jahr wieder Darts in die Hand nehmen."

Zwei Deutsche gehen am Donnerstag noch ins Rennen, beide gelten als klare Außenseiter. Zum Auftakt der Mittagssession ist Florian Hempel gegen Stephen Bunting gefordert, im zweiten Spiel der Abendsession trifft Ricardo Pietreczko auf den WM-Mitfavoriten Luke Humphries.