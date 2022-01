Hellmann: "Wir fordern von Hessen ein Ausscheren aus dem bundeseinheitlichen Nichtstun"

Am Dienstag haben die hessischen Profisportklubs einen Brief an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier verfasst und darin unter anderen eine 25-prozentige Auslastung der Stadien und Hallen gefordert. Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann erläutert die Hintergründe.

Sorgt sich um die Zukunft von Eintracht Frankfurt: Axel Hellmann. imago images/Jan Huebner