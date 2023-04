Heiße erste Halbzeit: Die Bayern wären schon jetzt Meister

Gut, dass es eine zweite Halbzeit gibt. Denn ohne den zweiten Durchgang wären die Bayern schon wieder durch. Eine Bestmarke haben sie dennoch gerade erst aufgestellt.

Die zwei Wahrheiten des FC Bayern: Jubel in Hälfte eins, Frust in Hälfte zwei.

Im Vorfeld des Rückspiels von Bayern München gegen Manchester City legte Thomas Tuchel seine Herangehensweise dar, wie er das 0:3 aus dem Hinspiel aufholen wolle. "Unser Ziel ist es jetzt erst einmal, dass wir die erste Halbzeit gewinnen." Gesagt und nicht getan, trotz bester Chancen stand es nach 45 Minuten gegen die Guardiola-Elf nur 0:0.

Dabei sind die Münchner unter allen Bundesligisten das beste Team, wenn es darum geht, die erste Halbzeit zu gewinnen. Als Benjamin Pavard zuletzt gegen Hoffenheim geistesgegenwärtig den TSG-Keeper Oliver Baumann mit der Pike tunnelte, hatte der Franzose nicht nur den 1:0-Halbzeitstand besiegelt, sondern auch den 52. Treffer der Münchner vor dem Pausenpfiff erzielt - eine Bestmarke in 59 Jahren Bundesliga.

Bayern: Mehr Tore in Hälfte eins als BVB und RB in 90 Minuten

Wie heiß die Bayern in den ersten 45 Minuten auf Tore sind, belegt auch die Tatsache, dass lediglich die Dortmunder und Leipziger mehr als diese 52 Tore verbuchen konnten - in 90 Minuten wohlgemerkt! Der BVB traf bisher 62-mal ins Schwarze, RB 53-mal. Die Bayern holten mit ihren 52 Treffern im ersten Abschnitt satte 70 Zähler (von 84 möglichen).

Brutal heiß liefen die Münchner unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann gleich zum Auftakt in Frankfurt (6:1, 5:0 zur Pause), beim 7:0 in Bochum (4:0 zur Pause), beim 6:1 gegen Bremen (4:1 zur Pause) und beim 5:3 gegen Augsburg (4:1 zur Pause). Kurzum: Schaut man sich die Tabelle der ersten Halbzeit an, wären die Bayern schon jetzt nach 28 Spieltagen uneinholbar deutscher Meister - satte 19 Zähler hinkt der BVB hinterher.

Tabelle der ersten Halbzeit nach 28 Spieltagen

Platz Verein S U N Tore Pkt 1 FC Bayern 22 4 2 52:10 70 2 Dortmund 15 6 7 32:19 51 3 Leipzig 14 6 8 26:15 48 4 Frankfurt 11 10 7 25:21 43 5 Mainz 11 9 8 22:19 42 6 Gladbach 10 12 6 20:21 42 7 Freiburg 9 14 5 16:11 41 8 Leverkusen 9 9 10 19:17 36 9 Union 8 12 8 16:19 36 10 Wolfsburg 7 12 9 22:23 33 11 Bremen 5 16 7 19:22 31 12 Augsburg 4 17 7 20:25 29 13 Hoffenheim 6 11 11 18:25 29 14 Schalke 6 11 11 11:21 29 15 Köln 5 11 12 16:23 26 16 Stuttgart 4 14 10 15:25 26 17 Bochum 6 8 14 15:29 26 18 Hertha 4 10 14 11:30 22

Union: Von Platz 9 auf 1

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Bayern nicht nur gegen Hoffenheim die zweite Halbzeit verloren - nämlich mit 0:1 -, sondern auch in vielen anderen Partien nach dem Wiederanpfiff das Nachsehen hatten. Folglich stürzt der Abonnement-Meister der vergangenen zehn Jahre vom Platz an der Sonne ins graue Mittelfeld auf Platz 10. Zwar haben die Bayern mit 26 Treffern auch in der zweiten Hälfte nicht so schlecht genetzt (drittbester Wert nach Union und Leipzig mit je 27 Treffern), doch die 20 Gegentore verderben die Punktausbeute gehörig.

Spitzenreiter ab der 46. Minute sind die Eisernen aus Berlin, die mit einem Torverhältnis von plus 15 Treffern (27:12) nicht nur die wenigsten Gegentore nach dem Seitenwechsel einstecken mussten, sondern damit auch auf 49 Punkte kommen. In der Tabelle des ersten Durchgangs landet die Fischer-Elf nur auf Platz 9.

Relativ stabil kommt neben Borussia Dortmund (zweiter und vierter Platz) und RB Leipzig (dritter und zweiter Platz) auch Borussia Mönchengladbach daher. Die Farke-Elf ist im Ranking der ersten und zweiten Halbzeit jeweils Sechster. Konstant auf einem Abstiegsplatz steht dagegen der VfL Bochum, der jeweils den 17. Rang belegt.

Tabelle der zweiten Halbzeit nach 28 Spieltagen

Platz Verein S U N Tore Pkt 1 Union 12 13 3 27:12 49 2 Leipzig 14 6 8 27:20 48 3 Wolfsburg 12 11 5 24:13 47 4 Dortmund 13 7 8 30:20 46 5 Frankfurt 12 9 7 24:20 45 6 Gladbach 12 8 8 23:24 44 7 Mainz 11 10 7 24:20 43 8 Leverkusen 11 8 9 32:24 41 9 Freiburg 11 8 9 25:26 41 10 FC Bayern 10 8 10 26:20 38 11 Köln 8 10 10 21:23 34 12 Hoffenheim 7 13 8 20:22 34 13 Augsburg 10 4 14 17:28 34 14 Stuttgart 7 11 10 20:25 32 15 Hertha 6 10 12 22:25 28 16 Bremen 6 9 13 24:32 27 17 Bochum 5 7 16 16:32 22 18 Schalke 4 10 14 15:31 22

bst