Heimatgefühle inklusive: Viktoria holt LASK-Stürmer Anselm ins verschneite Köln

Viktoria Köln hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und auf Leihbasis Tobias Anselm vom LASK geholt.

Von der Donau an den Rhein: Tobias Anselm verlässt den LASK leihweise in Richtung Köln. IMAGO/Daniel Scharinger

Tobias Anselm hat den österreichischen Erstligisten LASK vorerst verlassen und am Donnerstag leihweise bei Drittligist Viktoria Köln angeheuert. Der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs, der in Linz noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, wird bis Ende der Saison den Angriff der Janßen-Elf verstärken. Nach zwei Kreuzbandrissen feierte der 23-jährige Stürmer im vergangenen Oktober sein Comeback für die LASK-Amateure in der drittklassigen Regionalliga Mitte und konnte dabei in vier Spielen zwei Treffer erzielen.

Für LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic ist der Transfer ein guter Deal für alle Seiten: "Tobias ist ein junger Spieler, der über hohes Potenzial verfügt. Wir freuen uns sehr, dass wir für ihn einen Verein gefunden haben, bei dem er Spielpraxis sammeln kann und wünschen ihm für die Zeit in Deutschland alles Gute."

"Jetzt wollen wir ihm die Chance auf dem Platz geben"

Viktoria-Sportchef Stephan Küsters sieht im Neuzugang indes einen "sehr talentierten Stürmer, der aufgrund seiner Verletzungs-Historie in Linz noch nicht durchstarten konnte". Die Viktoria sei jedoch davon überzeugt, dass Anselm bei den Rechtsrheinischen einen Schritt in die richtige Richtung machen kann. "In Linz hat Tobi auf sehr hohem Niveau mittrainiert, jetzt wollen wir ihm hier die Chance auf dem Platz geben. Er ist ein sehr intelligenter Spieler und Junge."

Es liegt gerade viel Schnee in Köln, da fühle ich mich als Tiroler natürlich direkt heimisch. Tobias Anselm

Anselm sieht dem neuen Kapitel mit Vorfreude entgegen: "Ich hoffe, dass wir geile Spiele haben und unseren Fans viel Freude bereiten", wird er von den Kölnern zitiert. "Dazu will ich meinen Teil beitragen. Ich hoffe ich kann nochmal etwas Vielseitigkeit und Dynamik mit in die Mannschaft bringen." Die aktuell winterlichen Verhältnisse am neuen Arbeitsplatz stören Anselm keineswegs: "Es liegt gerade viel Schnee in Köln, da fühle ich mich als Tiroler natürlich direkt heimisch."

34 Einsätze in Österreichs Oberhaus bringt der Neuzugang als Empfehlung mit (acht Tore bei seiner Leihe zur WSG Tirol), dazu bestritt er 44 Partien in der 2. Liga der Alpenrepublik.