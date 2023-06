Heidenheim gewinnt das Rennen um Dinkci

Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim hat bereits seinen vierten Neuzugang verkündet. Eren Dinkci kommt von Werder Bremen.

Es geht Schlag auf Schlag in Heidenheim. Nach der jeweils ablösefreien Verpflichtung von Benedikt Gimber (aus Regensburg), Nikola Dovedan (Austria Wien), Omar Haktab Traoré (aus Osnabrück) und der jüngsten Festverpflichtung von Tim Siersleben (bis 2026) verkündete der Bundesliga-Aufsteiger an diesem Freitag gleich den nächsten Coup: Aus Bremen kommt das umworbene Sturmtalent Eren Dinkci.

Leihe für ein Jahr

Damit hat der FCH das Rennen um den 21-Jährigen für sich entschieden, vor allem Fortuna Düsseldorf, aber auch weitere Klubs (Paderborn, Kaiserslautern, Darmstadt, Arnheim) hatten sich um den Angreifer bemüht. Dinkci, der bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag steht, kommt auf Leihbasis für ein Jahr, über die Höhe der Leihgebühr ist bislang nichts bekannt.

Der in Bremen geborene Deutsch-Türke ist ein Werder-Eigengewächs und verzeichnete in der abgelaufenen Saison immerhin 17 Einsätze, allesamt und überwiegend späte Einwechslungen. Künftig soll Dinkci also in Heidenheim weiterhin in der Bundesliga seine Spielzeiten bekommen, um sich kontinuierlich zu entwickeln und dürfte als Backup für Tim Kleindienst eingeplant sein. "Wir haben mit ihm eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler", freut sich Robert Strauß, Bereichsleiter Sport.

Erstes Bundesliga-Tor bereits 2020

"Ich freue mich, diese neue Herausforderung anzugehen und werde alles daran setzen, mit dem FCH die Klasse zu halten, das ist das große Ziel", versichert Dinkci, "dazu möchte ich mich sowohl fußballerisch als auch mit der Bundesliga-Erfahrung, die ich bereits sammeln konnte, bestmöglich in mein neues Team einbringen."

Bereits im Dezember 2020 erzielte Dinkci sein erstes Bundesligator, beim 1:0-Erfolg gegen Mainz erzielte das Talent den entscheidenden Treffer.