Heidels neuer Transferplan für Mainz

Seit Mittwoch hat Mainz 05 seine Zelte in der Steiermark aufgeschlagen. Auf dem Platz des FC Schladming bereitet Trainer Bo Svensson sein Team auf die neue Saison vor. Sportvorstand Christian Heidel gibt einen Einblick, welche personellen Veränderungen noch geplant sind.

Aus dem Trainingslager in Schladming/Österreich berichtet Michael Ebert

Laut Heidel ist der Topkandidat für die vakante Linksverteidigerposition auserkoren, "jetzt warten wir auf den richtigen Zeitpunkt", der noch nicht gekommen sei. Möglicherweise sieht sich der aktuelle Verein jenes Mister X, der die Lücke hinter Anthony Caci schließen soll, selbst nach einem neuen Spieler um. Erst wenn dieser Deal über die Bühne gegangen ist, nähern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dem Zielkorridor, den Mainz für sich selbst festgelegt hat.

Parallel dazu arbeitet der FSV an einer Ausleihe von Ben Bobzien und Eniss Shabani (beide 20). Der Stürmer und der offensive Mittelfeldspieler sollen in der 3. Liga oder höher Spielpraxis bekommen. Angreifer Bobzien war in der vergangenen Saison bereits an die SV Elversberg ausgeliehen worden.

Eine Leihe könnte auch für Delano Burgzorg zum Thema werden. Der Flügelspieler kam 2022/23 lediglich auf 13 Bundesligaeinsätze, die überwiegend kürzerer Natur waren. "Es hängt von der Konstellation ab", sagt Heidel. Aus Mainzer Sicht würde eine Leihe vor allem Sinn machen, wenn die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten besteht, sodass sich Burgzorg weiterentwickeln kann. Von den Qualitäten des 24 Jahre alten Niederländern ist der Sportvorstand weiter überzeugt.

Neben Bobzien und Shabani fehlt im Trainingslager Ronael Pierre-Gabriel. Auch er ist "für Gespräche freigestellt" (Heidel). Der französische Abwehrspieler war 2019 nach Mainz gekommen und in den vergangenen Jahren an Stade Brest, Racing Straßburg und Espanyol Barcelona verliehen worden. Für den FSV absolvierte er lediglich acht Bundesligaspiele. Aktuell wird nach einer Lösung gesucht, um das Kapitel ein Jahr vor Vertragsende endgültig zu beenden.