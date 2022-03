Heidel lobt "souveränen" Stach in der Nationalmannschaft

Anton Stach ist der fünfte Spieler von Mainz 05, der in der DFB-Nationalmannschaft debütiert. Ob sein Ex-Verein SpVgg Greuther Fürth dafür eine Nachzahlung bei der Ablöse erhält, darüber gibt es widersprüchliche Informationen.

Regionalliga, 2. Liga, Bundesliga, A-Nationalmannschaft: Anton Stach erklimmt die Karriereleiter weiter im Eiltempo. Vor zwei Jahren war er noch für VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord am Ball, vergangenen Saison für Greuther Fürth in der 2. Liga, seit Mitte 2021 spielt er für Mainz 05 in der Bundesliga - und am Samstagabend stand er beim 2:0 gegen Israel an der Seite von Thomas Müller, Kai Havertz und Co. erstmals in der A-Nationalmannschaft. Vor neun Monaten hatte Mainz Stach für 3,5 Millionen Ablöse aus Fürth geholt. Während dort von einer Nachzahlung bei der Ablöse im sechsstelligen Bereich die Rede ist, dementiert Mainz 05 diesen Vertragsbestandteil. "Wir reden nicht über Vertragsinhalte, aber durch den Länderspieleinsatz von Anton wurde keine Zahlung an die SpVgg Greuther Fürth fällig", sagte FSV-Sportvorstand Christian Heidel.

"Anton hat es sehr souverän und selbstbewusst gemacht, wollte immer den Ball, so wie wir ihn kennen. Großes Kompliment", kommentierte Heidel den ersten Auftritt des Sechsers im Team von Hansi Flick. "Das ging in den letzten Tagen alles sehr schnell. So richtig kann ich das noch gar nicht realisieren. Ich bin einfach nur glücklich und dankbar", sagte der 23-Jährige Stach. Der Mittelfeldspieler ist erst 2021 zum U-21-Nationalspieler geworden, gewann mit diesem Team die Europameisterschaft und nahm im vergangenen Jahr auch an den Olympischen Spielen in Japan teil.

Stach ist der fünfte Spieler, der zu Mainzer Zeiten im DFB-Team debütierte. Den Auftakt hatte Manuel Friedrich gemacht, der 2006 ins Team von Joachim Löw berufen wurde und auf neun A-Länderspiele kommt. André Schürrle war 2010 an der Reihe und kam bis 2017 auf immerhin 57 Einsätze im DFB-Team, darunter der WM-Sieg 2014. Lewis Holtby brachte es zwischen 2010 und 2012 auf drei A-Länderspiele, Nicolai Müller bestritt 2013 zwei Partien.

Fünf weitere Spieler kamen im Anschluss an ihre Zeit bei Mainz 05 in den Genuss von A-Länderspielen für Deutschland. Darunter fallen Ridle Baku, Suat Serdar, Roman Neustädter, Erik Durm - alles ehemalige NLZ-Spieler des FSV - sowie Jonas Hofmann, der 2014/15 von Dortmund an Mainz ausgeliehen war.