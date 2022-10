Heidel: "Es gibt nichts, was Choupo nicht kann"

In Hoffenheim beendete Eric Maxim Choupo-Moting seine beinahe perfekte Woche. Im kicker sprechen zahlreiche Begleiter über die außergewöhnliche Karriere des Stürmers.

Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke City, Paris St. Germain, FC Bayern. Eric Maxim Choupo-Moting hat ein bewegtes Fußballerleben hinter sich. Spät, erst mit 29, landete der stets Hochbegabte in Paris bei einem internationalen Topklub. "Ein bisschen früher ein bisschen mehr hätte es sein können", sagt Dieter Hecking, der Choupo-Moting 2010 beim 1. FC Nürnberg trainiert hat. "Bei ihm stellte sich die Frage nach der Ernsthaftigkeit und der Disziplin auf diesem Niveau." Nun sagt Hecking: "Ich gönne ihm seine Erfolge von Herzen, jeder hat ihn gerne in seinem Team."

Worte, die viele ehemalige Weggefährten bestätigen können: "Choupo ist ein überragender Mitspieler. Er sorgt für gute Stimmung, ist sehr offen und empathisch. Einer, der auch in der Kabine Verantwortung übernimmt", charakterisiert ihn Nikolce Noveski, zu Mainzer Zeiten sein Mitspieler. Die zentrale Frage bleibt, warum der Stürmer nicht früher bei einem absoluten Topklub gelandet ist. Christian Wetklo stand damals in Mainz im Tor, seine Erklärung: "Choupo hatte das Problem, dass er sehr viel draufhatte, es aber im Spiel nicht immer auf die Platte bekommen hat."

Fußballerisch war das Talent immer augenscheinlich, wie Benedikt Höwedes aus gemeinsamen Schalker Zeiten erzählt: "Er konnte dich mit seinen kurzen Drehungen und fantastischer Technik auf einem Bierdeckel nassmachen."

Christian Heidel, in Mainz und später auf Schalke Choupo-Motings sportlicher Vorgesetzter, schwärmt: "Ich habe in den 30 Jahren, die ich im Fußball tätig bin, viele Spieler erlebt, aber, was die Offensive angeht, nie so einen kompletten Spieler. Es gibt nichts, was Choupo nicht kann." Das aktuelle Hoch beim deutschen Rekordmeister überrascht Heidel daher nicht: "Viele haben sich gewundert, als er zu den Bayern gewechselt ist. Ich habe sofort gesagt, das ist für diese Rolle der perfekte Transfer, er ist fußballerisch so gut, dass er bei den Bayern mitspielen kann."

Die Bayern jedenfalls sind glücklich und zufrieden, wie sich der kamerunische Nationalspieler präsentiert. "Wir wissen, was wir an ihm haben", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

