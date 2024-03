Heftiger Tritt gegen Xhaka: Thielmann für zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Köln muss für zwei Spiele auf Stürmer Jan Thielmann verzichten. Der 21-Jährige war gegen Leverkusen früh vom Platz geflogen - und verpasst nun nicht nur das nächste Derby gegen Gladbach.

Es war die Schlüsselszene am Sonntagnachmittag im Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen. Hochmotivierte Kölner gingen knackig in die Zweikämpfe. In Minute 13 stimmte das Timing bei Angreifer Jan Thielmann allerdings überhaupt nicht. Der 21-Jährige trat Gegenspieler Granit Xhaka ohne Chance auf den Ball von hinten knapp über die Achillessehne.

Referee Tobias Stieler wurde in die Review Area geschickt, um sich die Szene noch einmal anzuschauen. Viel Bedenkzeit brauchte der überzeugende 42-Jährige (kicker-Note 2) aber nicht - er zückte die verdiente Rote Karte für den Kölner Stürmer. Gegen das spielstarke Leverkusen musste der abstiegsbedrohte Effzeh nun noch mehr laufen und verlor am Ende verdient mit 0:2.

Kölns Trainer Timo Schultz verteidigte seinen Schützling durchaus und erklärte auf der Pressekonferenz mitunter: "Zu meiner Zeit hätte man sich die Hand gegeben und dann wäre es für beide weitergegangen." Kein Verständnis zeigte hingegen Xhaka, der bei DAZN klarstellte: "Ein paar Sekunden zuvor kommt er von hinten und trifft mich über der Achillessehne. Er muss da überhaupt nicht so rein."

Ljubicic fehlt Köln im Borussia-Park wegen Meckerns

Am Dienstag sprach das DFB-Sportgericht eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen aus. Damit verpasst Thielmann nicht nur das nächste Derby am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach. Auch das Heimspiel gegen RB Leipzig am 15. März muss ohne den Angreifer stattfinden. Thielmann kommt in dieser Saison bislang auf 15 Bundesliga-Einsätze (kicker-Notenschnitt 3,85), in denen ihm ein Tor gelang (zwei Ein- und sieben Auswechslungen).

In Gladbach muss Schultz allerdings nicht nur für Thielmann Ersatz finden. Auch der Österreicher Dejan Ljubicic fehlt dem FC-Coach gesperrt - er handelte sich gegen Leverkusen kurz nach Thielmanns Platzverweis seine fünfte Gelbe Karte wegen Meckerns ein.