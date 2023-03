Hecking vor dem Duell der Enttäuschten: "Es ist meine Leidenschaft"

Unter Dieter Hecking hat der 1. FC Nürnberg vor heimischer Kulisse zwei Siege eingefahren. Auswärts ist noch viel Luft nach oben. Stößt der Club bei Arminia Bielefeld den Bock um?

Mit Hecking auf der Trainerbank wurde die Heimbilanz ins Positive verkehrt (6/1/5), dem 1:0 gegen Sandhausen folgte zuletzt das 2:0 gegen Braunschweig. Fangen die Franken nun auch an, die schwache Bilanz in der Fremde (2/3/7) aufzupolieren? "Ich habe noch gar nicht auf die Auswärtstabelle drauf geguckt", sagte Hecking bei der Spieltags-PK vor dem Duell bei Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wir haben insgesamt zu wenig Punkte, egal ob zu Hause oder auswärts. Dieter Hecking

Der 58-Jährige brachte die Situation ohne Umschweife auf den Punkt: "Wir haben insgesamt zu wenig Punkte, egal ob zu Hause oder auswärts." Vorsichtig optimistisch ist Hecking, der sich bei der Frage nach dem Vertreter des Gelb-gesperrten Jan Gyamerahs nicht in die Karten blicken ließ, aber auch: Ein Muster bezüglich der mageren Ausbeute auf Reisen will er nicht erkannt haben und fügte pragmatisch hinzu, dass sich auf der ausverkauften und stimmungsvollen Alm eine neue Chance böte und man natürlich dahin fahre, "um etwas mitzubringen". Man werde Chancen bekommen, wenn "wir mutig und bereit sind, in sich bietende Räume zu gehen".

Die Situation beim aktuell auf Rang 15 platzierten DSC (24 Punkte, vier weniger als der FCN) vergleicht er mit der eigenen. Auch die Arminia habe nie das passende Ergebnis zum passenden Moment erzielt, um nachhaltig eine gewisse Selbstverständlichkeit zu entwickeln, "das ist wie bei uns".

Es würden somit zwei Mannschaften aufeinander treffen, die "hinter den Erwartungen zurück geblieben sind und versuchen werden, einen positiven Trend fortzusetzen". Die zuletzt positiven Ansätze bei den Ostwestfalen hat er sehr wohl registriert, unter anderem beim 3:3 in Braunschweig vor Ort sowie beim jüngsten 3:1 gegen Spitzenreiter Darmstadt, bei dem Coach Uwe Koschinat ein gelungenes Debüt feierte.

Wenn ich nicht diese Begeisterung hätte, würde ich nicht das rüberbringen können, was ich versuche, der Mannschaft substantiell zu vermitteln. Dieter Hecking

Mittlerweile drei Spiele hat Hecking beim Club in seiner Doppelfunktion absolviert. Bereitet ihm seine zusätzliche Aufgabe Spaß? Hecking fand dafür eine andere Definition: "Es ist meine Leidenschaft, ob als Vorstand oder Trainer. Wenn ich nicht diese Begeisterung hätte, würde ich nicht das rüberbringen können, was ich versuche, der Mannschaft substantiell zu vermitteln." Es hätte keinen Sinn gemacht, den Posten zu übernehmen, nur weil kein anderer da sei. "Wenn ich das ausstrahlen würde, wäre es falsch, dann würden die hoffentlich noch positiven Ergebnisse nicht kommen."

Die Schlussfrage, ob es für ihn eventuell eine Option sei, bei anhaltendem Erfolg auch über die Saison hinaus weiter Trainer zu bleiben, ließ Hecking quasi unbeantwortet: "Ich weiß, was ich am 29. Mai machen werde - da bin ich auf den Weg in den Urlaub."