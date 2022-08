Hecking: "Ich habe mich entschieden"

Es ist eine wichtige, die weitere Zukunft betreffende Entscheidung, die der 1. FC Nürnberg gerne schon gestern als heute unter Dach und Fach gehabt hätte: Und zwar die Frage, ob er sich einen neuen Sportvorstand suchen muss.

Dieter Hecking, seit nunmehr Juli 2020 im Amt, hat schon seit Monaten die Offerte auf seinem Tisch, seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag um drei Jahre zu verlängern.

Nachdem der 57-Jährige stets betonte hatte, wie richtig er mit seinem Wechsel vom Trainerstuhl in den Vorstandssessel gelegen wäre, schien die Verlängerung im Frühjahr nur eine Formsache zu sein. Zumal Hecking auch stets hervorhob, wie viel Spaß ihm die Aufgabe beim FCN mache - auch weil ihn der unter seiner Führung eingeschlagene Weg des Traditionsvereins zuversichtlich stimme. "Wir stehen zwar erst am Anfang des Wegs und dürfen jetzt auch nicht stehenbleiben, doch die Entwicklung geht in die richtige Richtung", ließ Hecking im Mai nach dem Ende seiner zweiten Saison beim Club als Sportvorstand verlauten.

Hecking ordnet den Club neu - Ziel Rang 1 bis 6

Zur Erinnerung: Nach einem dramatisch schlecht choreographierten Umbruch nach dem Abstieg 2019 stand der mit viel Glück vom erneuten Abstieg verschont gebliebene FCN vor einem sportlichen und finanziellen Scherbenhaufen, als er im Frühjahr 2020 Hecking verpflichtete. Dieser ordnete den darniederliegenden Traditionsverein neu, soweit es die vertraglichen Gegebenheiten zuließen, holte ein neues Trainerteam mit Robert Klauß an der Spitze und setzte unterm Strich die Segel für den sportlichen Aufwind. In Zahlen: von Platz 16 ging es erst auf 11 und zuletzt auf 8. Und im dritten Jahr Heckings hat der 1. FCN einen Kader, der ihn völlig zu Recht das Ziel Rang 1 bis 6 ausgeben lässt.

Es ist eine Entscheidung, mit der beide Seiten gut leben können. Das kann jetzt jeder für sich interpretieren. Dieter Hecking

Somit erstaunte es schon, dass Hecking mit der Zusage zögerte. Als Grund gab er familiäre Gründe an, das Pendeln zu seiner Frau und dem Anwesen in Westfalen wäre ihm auf Dauer eventuell zu anstrengend. Später gab er dann in einem Interview zu Protokoll, dass auch eine Rückkehr auf die Trainerbank getreu des Mottos sag niemals nie im Bereich des Möglichen sei. Ein Schritt, den er bei Amtsantritt noch ausgeschlossen hatte. Kein Wunder, dass die Spekulationen im Umfeld des FCN Hochkonjunktur hatten - einige besagten, dass Hecking von der hier und da geäußerten Kritik genervt sei, dass die Entwicklung mit Blick aufs eingesetzte Kapital doch zu langsam voranginge. Andere wiederum meinten, dass die finanziellen Möglichkeiten des FCN Hecking zu gering seien.

Heckings Entscheidung steht

All dies Rätselraten hat bald ein Ende. "Ich habe mich entschieden", sagt Hecking, der seine Entscheidung dem FCN-Aufsichtsrat in einem in den nächsten zwei Wochen anberaumten Gespräch mitteilen wird. Ob er dem Aufsichtsrat da ein Ja oder ein Nein verkünden wird, ist der Stoff, aus dem die nächsten Spekulationen sind. Wobei Hecking augenzwinkernd doch schon etwas verrät: "Es ist eine Entscheidung, mit der beide Seiten gut leben können. Das kann jetzt jeder für sich interpretieren."