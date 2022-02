Hecking: "Die Frage ist nur, wie man darauf reagiert"

Der 1. FC Nürnberg ist dabei, den desolaten Auftritt gegen den FC Ingolstadt am Freitagabend (0:5) aufzuarbeiten. Sportvorstand Dieter Hecking zeigt Verständnis für die Mannschaft, die er gleichwohl in der Pflicht sieht.

Hecking hatte schon mit dem Schlusspfiff nach dem 0:5-Debakel gegen Ingolstadt seine "persönliche Analyse abgeschlossen", wie er im kicker-Interview wissen ließ. Auch aufgrund seiner langen Erfahrung sei sein Gemütszustand schnell wieder ausgeglichen gewesen: "Natürlich kenne ich das, dass für eine Mannschaft alles und für die andere gar nichts läuft. Die Frage ist nur, wie man darauf reagiert", sagte der 57-Jährige.

Es war das erste Mal, dass die Mannschaft kollektiv so ein- und weggebrochen ist. Dieter Hecking

Eben jene Reaktion des Teams ("Die Mannschaft ist alles schuldig geblieben - das weiß sie aber auch") habe er vermisst. Nachvollziehbar empfindet der langjährige Bundesliga-Coach deshalb die lautstarken Pfiffe und sieht auch die Kritik absolut berechtigt, dennoch relativiert Hecking: "Es war das erste Mal, dass die Mannschaft kollektiv so ein- und weggebrochen ist."

Bei der Aufarbeitung, in die er sich nicht einmischen werde, vertraut er voll und ganz auf Trainer und Spieler, "dass so ein Auftritt nicht mehr vorkommt". So entspricht es sicherlich der Erwartungshaltung von Hecking und auch Robert Klauß, dass das Team beim Gastspiel in Karlsruhe am kommenden Samstag (13.30 Uhr) den Schalter wieder umlegt.

Apropos Klauß - Heckings Verständnis hört auf, wenn der 37-jährige Coach in diversen Foren infrage gestellt wird: "Zu so einem unqualifizierten Mist muss ich mich wohl nicht äußern."